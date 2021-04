Så er der saksespark: Selv årets mål kan ikke slette et kedeligt indtryk

Fodbold. FC Portos Mehdi Taremi scorede årets mål i Champions League, da han i tillægstiden sørgede for en 1-0-sejr til sit mandskab på udebane mod Chelsea. Den scoring er stort set det eneste, der er værd at huske fra de to møder mellem Porto og Chelsea, der er videre til semifinalerne med 2-1 samlet. »De to kampe var ikke de bedste kampe, at se på tv for tilskuere, der gerne vil underholdes«, siger Chelsea-manager Thomas Tuchel efter to meget taktiske affærer. »En del af en god præstation er også, at sørge for, at modstanderen ikke kommer til muligheder«, siger Tuchel.

Fodbold. Brasilianske Neymar tabte tirsdag 0-1 til Bayern München i Champions Legaue, men gik alligevel videre. Nu er han klar til at forlænge sin kontrakt med Paris Saint-Germain. Det skriver ESPN Brazil ifølge Ritzau. »Det (en kontraktforlængelse med PSG) er ikke længere et problem. Jeg føler mig selvsagt meget tilpas og hjemme hos PSG. Jeg føler mig mere glad, end jeg var før«, siger Neymar, der kom til PSG fra Barcelona i 2017.

Direkte sport i tv Onsdag 14. april TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Bj.bro/Silk.-KIF Kol. (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Real Madrid TV3 Sport 21.00 Fodbold: Dortmund-Manchester C. 01.05 Ishockey: Ottawa-Winnipeg TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour of Turkey 14.00 Cykling: Volta a Valenciana 15.30 Cykling: Flèche Brabanconne TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 01.00 Basketball: Philadelphia-Brooklyn

Olympisk. 100 dage før OL er mange af de danske atleter i hopla. OL-chef Søren Simonsen vurderer derfor, at det danske OL-hold bliver større end oprindeligt forventet, skriver Ritzau. I begyndelsen af året var forventningen i Danmarks Idrætsforbund (DIF), at Danmark ville sende omkring 90 atleter til Japan. »Jeg vil tro, at vi ender et sted mellem 90 og 100 atleter«, siger Søren Simonsen. To, der begynder at banke på OL-døren, er tennisspilleren Clara Tauson, og den 19-årige sprinter Tazana Kamanga-Dyrbak, der i søndags satte den 18.-hurtigste tid i verden i år på 200 meter.

Tennis. Såfremt spilleplanen holder, går Clara Tauson på banen i Charleston mod Ajla Tomljanovic kl. ca. 22.30 onsdag aften. Der er tale om en kamp i 2. runde af grusbaneturneringen.