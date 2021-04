FC Hollywood er ude af Champions League og leverer nyt materiale til farverig sæbeopera

De havde helt sikkert regnet med mere, men Bayern München måtte efter 180 forrygende minutter over to kampe mod Paris Saint-Germain erkende, at Champions League-trofæet snart flytter ind på en ny adresse efter at have stået i den sydtyske metropol siden sidste år.

Bayern vandt ganske vist 1-0 i Paris, men det var ikke nok efter at holdet på hjemmebane havde tabt den første kvartfinale 3-2, og da storklubben ligeledes er slået ud af den hjemlige pokalturnering, gælder det nu om at få det såkaldte meisterschale i hus.