Canadier når 1.768 kampe og sletter legendarisk rekord

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.55 Cykling: Tour of the Alps, 2. etape 20.30 Ishockey: Rungsted-Aalborg TV3 Sport 18.30 Fodbold: FC Köln-RB Leipzig 20.45 Håndbold: Wisla Plock-GOG (m) 01.05 Ishockey: NY Islanders-NY Rangers TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen 19.00 Fodbold: Norwich-Watford 21.00 Fodbold: Chelsea-Brighton Xee 20.30 Fodbold: Bayern M.-Leverkusen Eurosport 1 11.00/15.25/19.45 Snooker: VM Eurosport 2 14.00 Cykling: Tour of the Alps TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Barcelona Open (m) 01.30 Basketball: New Orleans-Brooklyn

Ishockey. Patrick Marleau fra San José Sharks er med 1.768 kampe nu flest optrædener af alle i den nordamerikanske NHL-liga. I et opgør mod Las Vegas Knights overgik 41-årige Marleau den legendariske Gordie Howe. Patrick Marleau er i gang med sin 23. sæson i NHL, mens Howe, der døde 88 år gammel i 2016, nåede 26 sæsoner.

Amerikansk fodbold. Quarterbacken Alex Smith stopper karrieren efter 16 år i den nordamerikanske NFL-liga. Han blev fritstillet fra Washington Football Team i sidste måned. Smith nåede at spille otte kampe for holdet i sidste sæson og afsluttede med et overraskende comeback efter at have været ude med en længerevarende skade.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har efterudtaget GOG-spilleren Emil Lærke, der dermed bliver en del af den danske trup, der skal sikre en billet til EM 2022 i de sidste to kvalifikationskampe mod henholdsvis Schweiz og Finland i slutningen af april og starten af maj.

Rugby. Tonga blev i 2020 udelukket fra International Rugby League på grund af ledelsesuenigheder. Beslutningen blev appelleret til Den Internationale Sportsdomstol, Cas, der har besluttet, at udelukkelsen står ved magt.

Fodbold. Efter at have spillet 0-0 mod FC Midtjylland i Superligaen mandag aften, er Randers nu klar til at prioritere pokal-finalen mod SønderjyskE. »Vi er klar til at prioritere pokalfinalen over Superligaen. En pokalsejr vil betyde alverden. Vi har stadig fokus på kampene i Superligaen, men vi har alle et lille øje på pokalfinalen«, siger Simon Graves til Ritzau.