Arsenal slutter arbejdsugen med en katastrofal brøler og får et uventet tilbud

Fodbold. En hektisk uge for den engelske klub Arsenal sluttede med endnu en gevaldig nedtur. Efter at have været gennem hele Super League-blamagen leverede Premier League-klubbens spillere endnu en skuffende præstation og tabte fredag aften 0-1 på eget græs til Everton. Arsenal-målmand Bernd Leno stod for aftenens komiske indslag, da han et kvarter før tid fik fumlet et relativt ufarligt indlæg i eget net. Arsenal er blot nummer ni i den bedste engelske række.

Fodbold. Stifteren af musiktjenesten Spotify, Daniel Ek, vil gerne købe Premier League-klubben Arsenal. Det skriver svenskeren på Twitter. »Som barn voksende jeg op og har holdt med Arsenal, så længe jeg kan huske. Hvis KSE vil sælge Arsenal, så vil jeg med glæde smide et bud«, skriver han med henvisning til selskabet Kroenke Sports & Entertainment, der ejes af den amerikanske milliardær Stan Kroenke. Stan Kroenke er yderst upopulær blandt Arsenals fans i øjeblikket efter den fejlslagne Super League-plan.

Cykling. Franske Thibaut Pinot kommer ikke til start i Giro d’Italia fra 8. maj. Han har problemer med ryggen, meddeler Groupama-FDJ-holdet.

Fodbold. Det danske landsholds EM-forberedelser kommer blandt andet til at foregå i Tyrol i Østrig. Landskampen mod Tyskland 2. juni afvikles således i Innsbruck. Tysklands Fodboldforbund (DFB) skriver på sin hjemmeside, at begge landshold i forvejen er på træningslejr forud for EM i Tyrol. Fire dage efter testen mod Tyskland står landstræner Kasper Hjulmands mandskab over for Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion.

Gymnastik. Den tyske gymnast Sarah Voss får ifølge Ritzau ros fra flere sider for denne uge at have stillet op til EM i idrætsgymnastik i Basel en heldragt, der dækker benene. Voss ønskede at tage afstand fra seksualisering af gymnaster, lyder det fra Det Tyske Gymnastikforbund (DTB). »Som en del af det tyske landshold er vi også rollemodeller for mange yngre kvindelige atleter og vil gerne vise dem, hvordan man æstetisk kan optræde i en anden form for tøj uden at føle sig utilpas«, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters. Tyskland er et af mange lande, hvor der de senere år er afsløret overgreb på gymnaster.

Ishockey. Aalborg Pirates bevarede fredag chancen for at vinde det danske mesterskab, da holdet med en sejr på 5-2 fik reduceret i finaleserien mod Rungsted Seier Capital. Sjællænderne fører nu kun 3-1, men kan sikre sig titlen søndag eftermiddag.

Motorsport. Suzuka-banen ved Nagoya i Japan vil frem til udgangen af 2024 fortsat være vært for Japans formel 1-grandprix. Det oplyser formel 1-organisationen. I indeværende sæson afvikles løbet på Suzuka-banen 10. oktober.