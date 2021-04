Svømmedirektør sender røffel til de klubber, der stadig benytter offentlige vejninger

Tidligere landstræner Flemming Poulsen gjorde det som en af de første. For 40 år siden. Svømmeunionens direktør Merete Riisager oplevede det, da hun selv svømmede. I 1990’erne. Mette Jacobsen gjorde opmærksom på det i en bog. For 16 år siden. Og dansk svømning blev kastet ud i en mediestorm, da flere dybt berørte svømmere fortalte om det i en prisvindende tv-dokumentar for to år siden.

Offentlige vejninger af svømmere blev i kølvandet på tv-udsendelsen et brandvarmt emne, som alle involverede parter siden har taget afstand fra som en forældet og udskammende metode.

Da Kammeradvokatens rapport afslørede udbredt mistrivsel blandt tidligere svømmere, reagerede Dansk Svømmeunion ved dels at fyre den daværende direktør, Pia Holmen, dels at bestille en trivselsrapport for at skaffe et nyt øjebliksbillede af tingenes tilstand både blandt landsholdssvømmere og i klubber med et elitemiljø.