Over 78.000 tilskuere var på stadion til kamp i australsk fodbold

Direkte sport i tv TV 2 13.20 Cykling: Liège-Bastogne-Liège (m) TV 2 Sport 11.15 Cykling: Liège-Bastogne-Liège (k) 15.00 Ishockey: Rungsted-Aalborg 18.00 Håndbold: Skanderbo.-Skjern (m) 20.00 Håndbold: Bjerringbro/S.-GOG (m) 21.55 Basketball: Brooklyn-Phoenix TV3+ 20.00 Fodbold: AGF-FC København TV3 Sport 14.00 Fodbold: AC Horsens-AaB 18.00 Fodbold: OB-Lyngby 21.00 Fodbold: Lyon-Lille TV3 Max 13.30 Håndbold: Melsungen-Flensbu.(m) 15.30 Fodbold: Ajax-AZ Alkmaar 17.30 Fodbold: Man. City-Tottenham Xee 13.00 Fodbold: Wolverhampton-Burnley 15.00 Fodbold: Leeds-Manchester United 20.00 Fodbold: Aston Villa-West Brom. Canal 9 16.00 Fodbold: Brøndby-Randers Eurosport 1 11.20/13.25 Cykling: Liège-Bastogne-Liège 17.15/19.45 Billard: Snooker - VM Eurosport 2 08.30 Rally: VM-afdeling 11.00/16.50 Billard: Snooker - VM 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Vejle 21.00 Golf: Zurich Classic of New Orleans TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Benevento-Udinese 16.15 Fodbold: Villarreal-Barcelona 18.40 Sejlsport: Bermudas Grand Prix 21.00 Fodbold: Bilbao-Atlético Madrid 23.50 Fodbold: LA Galaxy-NY Red Bulls

Fodbold. Over 78.000 tilskuere blev søndag lukket ind på et stadion i den australske by Melbourne. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. På Melbourne Cricket Ground, der har plads til 100.000 tilskuere, mødtes holdene Collingwood Magpies og Essendon Bombers i australsk fodbold, Aussie Rules. En talsperson for det store stadion siger, at 78.311 tilskuere overværede kampen. Ifølge tv-stationen Channel 7, der sendte kampen, er det det højeste antal tilskuere, der er lukket ind til et sportsarrangement, siden coronapandemien begyndte.

Motorsport. Christian Rasmussen har haft et par gode dage i St. Petersurg, hvor 3. 0g 4. runde af den amerikanske Indy Pro 2000-mesterskab blev kørt. Lørdag sluttede danskeren på 2. pladsen, og søndag strøg han helt til tops på den knap 3 kilometer lange gadebane. I den samlede stilling rykkede Christian Rasmussen, der sidste år F2000-mesterskabet i USA, op på 4. pladsen.

Cykling. Med formidabel støtte fra sin landsmand og holdkaptajn verdensmesteren Anna van der Breggen (SD Worx) sikrede den 24-årige hollænder Demi Vollering sig sejren i kvindernes 140 km lange udgave af Liège-Bastogne-Liège. De to havde skilt sig ud sammen med hollænderen Annemiek van Vleuten (Movistar), italieneren Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) og polakken Katazyna Niewiadoma (Canyan SRAM), da der manglede 10 km, og fra det tidspunkt førte van der Breggen resten af vejen i så højt tempo, at ingen formåede at tage fronten fra hende, før holdkammeraten slog til i spurten. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitane) måtte samen med hollænderen Marianne Vos (Jumbo-Visma) og sydafrikaneren Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx) slippe, da de fem rykkede, og den 25-årige dansker blev med et minus på 1.,27 minut ligesom i Flèche Wallonne nr. 8.

Fodbold. De 12 klubber, der tidligere på ugen forsøgte at starte udbryderligaen Super League, skal straffes forskelligt. Det siger præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, ifølge nyhedsbureauet AFP, skriver Ritzau. »Alle skal tage ansvar for det, der skete, for vi kan ikke lade, som om ingenting er sket. Men for mig er der en klar forskel på de engelske klubber og de seks øvrige. De engelske trak sig ud først, og de indrømmede, at de havde lavet en fejl. Det kræver mod at sige, at de tog fejl. Men alle vil blive stillet til ansvar. Hvordan det sker, vil vi nu se nærmere på, siger Ceferin.

Fodbold. Real Madrids præsident, Florentino Pérez, har den seneste uge fastholdt, at den europæiske udbryderliga Super League ikke er dødsdømt. Og det bliver Pérez, der efter planen skulle have stået i spidsen for Super League, ved med. I et interview lørdag med det spanske sportsmedie AS siger han endda ifølge Ritzau, at man ikke nødvendigvis skal tage for gode varer, når ni af de stiftende 12 klubber melder, at de har trukket sig fra projektet. »Jeg kommer ikke til at forklare, hvad en bindende kontrakt er. Men fakta er, at klubberne ikke kan trække sig«, siger Pérez til AS.

Bordtennis. Mie Skovs drøm om at komme til OL i Tokyo kommer ikke til at gå i opfyldelse. Den danske bordtennisspiller genoptog sidste år karrieren i håb om netop at kunne repræsentere Danmark ved sommerens olympiske lege. Men det kommer ikke til at ske. Lørdag aften røg hun endegyldigt ud af den sidste kvalifikationsturnering til OL efter et dramatisk nederlag til portugisiske Jieni Shao. Skov var således foran med 3-0 i sæt, men så gik hun i stå. Shao vandt fire sæt i træk, tog sejren og spolerede danskerens OL-drøm. Portugiseren vandt med cifrene 10-12, 7-11, 2-11, 11-7, 11-7, 11-9, 11-7.

Ishockey. Nikolaj Ehlers bragte Winnipeg Jets foran på en scoring efter bare 39 sekunder mod Toronto Maple Leafs, men det blev også det eneste mål, hjemmepublikummet i Winnipeg fik fornøjelse af i lørdagens kamp. Efter første periode var Toronto foran med 2-1 og holdet, der stillede op uden sin danske målmand, Frederik Andersen, scorede yderligere to gange til en sejr sejr på 4-1.

Fodbold. Racistiske og diskriminerende indlæg på sociale medier rettet mod spillere er et voksende problem i engelsk fodbold, og i et forsøg på at komme det til livs tilslutter Premier League sig en midlertidig boykot af Facebook, Twitter og Instagram. Boykotten varer fire dage.

Fodbold. Real Madrid snublede i La Liga-topstriden, da holdet lørdag aften spillede 0-0 hjemme mod Real Betis.

Tennis. Verdensetteren Novak Djokovic er færdig ved turneringen Serbia Open efter nederlag til Aslan Karatsev i semifinalen. Russeren, som er nummer 28 i verden, slog hjemmebanefavoritten i Beograd med 7-5, 4-6, 6-4. Det er første gang, det lykkes Karatsev at nedlægge en spiller af Djokovics kaliber. De to har tidligere mødtes én gang. Det var så sent som i februar, hvor serberen vandt sikkert 3-0 i sæt ved Australian Open.