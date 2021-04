Han blev suget med frem af verdensrekordholderen. Først 41 år senere er hans rekord nu blevet slået

Det skete en efterårsdag i 1979. På en højt beliggende bane i Mexico City (2.250 m) leverede en dansk løber en helt forrygende præstation over 200-meter-distancen, og tiden, han fik noteret – en markant dansk rekord på 20,52 sekunder – skulle vise sig at være langtidsholdbar. Nu eksisterer den bare ikke længere.

Forleden lykkedes det således 19-årige Tazana Mikkel Kamanga-Dyrbak at løbe samme distance i tiden 20,48 sekunder under et stævne på National Heroes Stadium i Zambias hovedstad, Lusaka (1.279 m), og dermed er det hans navn, der nu er at finde det sted på rekordoversigten, hvor der i godt fire årtier har stået Jens Smedegaard.