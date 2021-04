Her er DBU's brev til Fifa

Kære præsident, kære generalsekretær

Den europæiske kvalifikationsturnering til VM i 2022 er i gang, og slutrunden i Qatar i november og december 2022 nærmer sig.

Vi skriver dette brev efter en måneds intens debat i danske og internationale medier om VM i Qatar 2022. I marts blev debatten især udløst af en artikel i The Guardian om det påståede antal døde migranter, siden Qatar i 2010 blev tildelt VM. Artiklen førte til bred offentlig debat i mange lande, herunder Danmark. Det danske landshold markerede deres støtte til menneskerettigheder ved at bære en særlig trøje forud for kampene mod Moldova og Østrig.

Mange af landsholdets partnere har kritiseret forholdene i Qatar og opfordret Dansk Boldspil-Union og den internationale fodboldverden til at engagere sig mere aktivt i at fremme menneskerettigheder i Qatar.

Desuden har danske fodboldtilhængere været meget tydelige i deres kritik af forberedelserne til VM-slutrunden. For eksempel har både den officielle danske fanorganisation Danske Fodboldfans og tilhængere af den danske topklub Brøndby IF krævet handling mod VM i 2022.

Som I ved, har Dansk Boldspil-Union i adskillige år interesseret sig for spørgsmål om menneske- og arbejdsrettigheder i forbindelse med opførelsen af stadioner, infrastruktur, hoteller og så videre forud for VM i 2022. I 2016 og 2019 besøgte vi sammen med fem andre nordiske fodboldforbund og repræsentanter for nordiske fagforeninger Qatar for at gå i dialog med såvel de qatarske myndigheder som Supreme Committee of Delivery and Legacy (der står for planlægningen og forberedelserne af VM i Qatar i 2022).

Nordisk besøg i Qatar til december

Under vores besøg understregede vi den absolutte nødvendighed af total overholdelse af menneske- og arbejdsrettigheder for de migrantarbejdere, der er beskæftiget med forberedelserne til VM-slutrunden, både på og uden for byggepladser. Sammen med de øvrige nordiske fodboldforbund planlægger vi endnu et besøg i Qatar til december i år. I Organisationsudvalget for Fifa-turneringer har Jesper Møller understreget vores krav om fuldstændig overholdelse af menneske- og arbejdsrettigheder i Qatar. Og i januar i år var DBU vært for en online-høring om VM-slutrunden i 2022 med deltagelse af talere fra Fifa, Amnesty International, sportsjournalister og fagforeninger.

Desuden har vi understreget vores krav om overholdelse af grundlæggende menneske- og arbejdsrettigheder i adskillige breve til Fifa’s ledelse (eksempelvis i breve fra december 2016 og oktober 2019).

Vi anerkender, at der er sket forskellige fremskridt i Qatar, hvad angår arbejdernes sikkerhed, afskaffelse af kafala-lovene og så videre, men vi kræver en fuldstændig implementering af den allerede vedtagne lovgivning i Qatar, og at Fifa stiller sig i spidsen for arbejdet med at sikre yderligere forbedringer af Qatars lovgivning. Som stiftende medlem af Fifa forventer vi, at Fifa’s øverste ledelse vil understrege dette krav over for jeres samarbejdspartnere i Qatar og de qatarske myndigheder.

Frihedsrettigheder skal respekteres

Vi forventer, at Fifa stiller sig i spidsen for at sikre implementering og overholdelse af arbejdsrettigheder og menneskerettigheder på de faciliteter, der skal bruges under VM, altså ikke bare infrastruktur og stadioner, men også hoteller, servicesektoren og så videre. Landshold og delegationer må ikke benytte sig af indkvarteringsmuligheder, der ikke opfylder de grundlæggende krav til løn, arbejdernes sikkerhedsforhold og så videre.

Ud over at sikre menneske- og arbejdsrettigheder før, under og efter slutrunden forventer vi også, at Fifa kræver af de qatarske arrangører, at grundlæggende frihedsrettigheder respekteres før, under og efter VM – for eksempel pressefrihed, lighed (adgang for både mænd og kvinder til stadioner og så videre), ytringsfrihed (tilskuere skal have mulighed for at bære trøjer med påtrykte budskaber og så videre).

Desuden beder vi jer – gennem jeres samarbejdspartnere i Qatar – om at sende os en forklaring på det antal af arbejdsrelaterede dødsfald blandt migrantarbejdere, der blev omtalt i internationale medier i sidste måned. Vi forventer naturligvis, at dette efterforskes grundigt og uafhængigt, og at Fifa’s medlemsforbund snart modtager en tilbundsgående rapport.

Indtrængende opfordring

For at opsummere det opfordrer vi jer indtrængende til:

At kræve af myndighederne i Qatar, at de gennemfører en fuldstændig implementering af allerede vedtaget lovgivning om arbejdsrettigheder i Qatar, og at kræve yderligere forbedringer.

At sikre overholdelse af menneske- og arbejdsrettigheder på de faciliteter, der bruges før, under og efter VM – altså ikke blot infrastruktur og stadioner, men også hoteller, servicesektoren og så videre.

At kræve overholdelse af grundlæggende frihedsrettigheder før, under og efter slutrunden i 2022.

At foretage en tilbudsgående efterforskning af det påståede antal dødsfald blandt migrantarbejdere i Qatar.

De intensiverede bestræbelser på at forbedre forholdene for migrantarbejdere i Qatar må ikke ophøre, når VM afsluttes 18. december næste år, for vi forventer, at Fifa fortsætter sit engagement i migrantarbejdernes forhold efter slutrunden.

Mens verden iagttager forberedelserne til VM-slutrunden i Qatar i 2022, opfordrer vi jer indtrængende til at presse på for at sikre en reel implementering af de menneske- og arbejdsrettigheder, der spiller en afgørende rolle i fodboldverdenen, og som er nedfældet i artikel 3 i Fifa’s statutter. Vi er nødt til at handle nu, hvis fodbolden fortsat skal være det smukke spil.

Vi ser frem til at fortsætte vores fælles indsats for at fremme vores smukke spil over hele verden som sande venner af fodbolden.

Med venlig hilsen

Jesper Møller, formand for Dansk Boldspil-Union

Jakob Jensen, adm. direktør for Dansk Boldspil-Union

Oversættelse: Tonny Pedersen