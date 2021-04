DBU sender opsigtsvækkende brev med krav til Fifa om VM i Qatar

Dansk Boldspil-Union (DBU) har som det første medlemsland sendt en række offentlige krav til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om at forbedre en lang række forhold i Qatar inden afviklingen af VM-slutrunden i 2022.

Det sker i et brev henvendt direkte til præsident Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura. DBU’s brev er underskrevet af DBU-formand Jesper Møller og direktør Jakob Jensen og udgivet på unionens hjemmeside.

Listen med krav fra DBU-ledelsen til verdensforbundet er lang. DBU kræver blandt andet gennemførelse og yderligere forbedring af arbejdsrettigheder for migrantarbejdere, overholdelse af menneskerettighederne i alle fag, der har noget med slutrunden at gøre, adgang til stadion for både mænd og kvinder, pressefrihed, ytringsfrihed og ret til at protestere, samt at Fifa gennemfører en dybdegående, uvildig undersøgelse af dødsfaldene blandt migrantarbejdere i forbindelse med byggerierne af VM-stadionerne i Qatar.

The Guardian beskrev i marts, at mere end 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i de ti år, der er gået, siden Qatar blev udråbt som vært for tidernes mest kontroversielle VM-slutrunde.

I brevet gør DBU det også klart, at Fifa skal sørge for, at de forbedringer fastholdes efter VM-slutrundens afslutning i december 2022.