City slog PSG, men det er noget helt andet, der stjæler overskrifterne

Fodbold. Manglende intensitet gennem samtlige 90 minutter kostede ifølge træner Mauricio Pochettino Paris SG et acceptabelt resultat i den første Champions League-semifinale. Manchester City vandt 2-1 i Paris. »Vi var det bedste hold i første halvleg, men så lukkede vi to mål ind, som vi normalt ikke vil lade gå ind«, siger Mauricio Pochettino ifølge Ritzau og tilføjer: »Problemet er, at vi ikke viste den samme energi med bolden i anden halvleg, som vi gjorde i første. Men vi tror på, at vi kan få vendt det her og gribe returopgøret an på den samme måde, som vi greb første halvleg an«.

Fodbold. Lionel Messi fra FC Barcelona har ifølge flere spanske og franske medier fået tilbudt en toårig kontrakt med option på yderligere en sæson med Paris SG. Den snart 34-årige Messis kontrakt udløber ved udgangen af denne sæson. Det er den brasilianske journalist Marcelo Bechler fra TNT Sports, der har breaket historien.

Fodbold. Det var nerver, der sendte Manchester City skidt ud af starthullerne i Champions League-semifinalen i Paris. Det siger City-manager Pep Guardiola, som kunne set hold ryste nerverne af sig og vende 0-1 til en 2-1-sejr i 2. halvleg. »Vi følte, at vi var under pres, efter at de fik det første mål. Vi brugte for mange berøringer på at flytte bolden, og for mange af vores spillere var det første gang, at de spillede en Champions League-semifinale«, siger Guardiola og tilføjer: »Nogle gange har man brug for at være lidt mere afslappet for at kunne være sig selv. Vi var ikke helt frigjorte«.

Olympisk. For første gang i Storbritanniens historie vil en mand og en kvinde i fællesskab bære fanen, når landets atleter går ind til åbningsceremonien ved OL i Tokyo. Det oplyser Den Britiske Olympiske Komité. Hvem, der skal bære fanen, er endnu ikke afsløret.

Motorsport. Formel 1-grandprixet på Silverstone i England 16.-18. juli bliver det første, der afvikles i et nyt format. Sprintkvalifikationen vil få form som en slags minigrandprix, der køres over 100 kilometer og erstatter den traditionelle kvalifikation om lørdagen. Placeringerne i sprintkvalifikationen kommer til at bestemme startrækkefølgen i søndagens grandprix. Der er desuden henholdsvis tre, to og et point til det samlede sæsonregnskab til de tre bedste. Startrækkefølgen til sprintkvalifikationen vil blive fastlagt om fredagen efter en klassisk kvalifikation efter den første frie træning.

Fodbold. den italienske pokalfinale mellem Juventus og Atalanta 19. maj vil blive afviklet med 2.300 tilskuere på stadion. Det oplyser Det Italienske Fodboldforbund.

Fodbold. Amerikaneren Jesse March er ifølge flere tyske medier blevet enig med RB Leipzig om at overtage det snart ledige trænerjob efter Julian Nagelsmann, der skal til Bayern München. Jesse March er i øjeblikket cheftræner i Leipzigs søsterklub i Østrig, Red Bull Salzburg.