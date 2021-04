Fiasko lurer: PSG-kollaps giver grimme franske minder om fortidens skuffelser

Det er ikke fordi, Manchester City råder over verdens bedste spillere, for de har adresse i Paris, Torino, Barcelona og München, men det kollektiv, manager Pep Guardiola har bygget op, er en skræmmende modstander for alle hold.

Det var PSG bare ligeglad med i første halvleg, hvor hjemmeholdet onsdag aften var meget dominerende, men det udviklede sig alligevel til en triumf for City, som med en 2-1-gevinst er rykket tættere på klubbens helt store mål gennem en årrække: Champions League-trofæet.

Første semifinale mellem to af turneringens forhåndsfavoritter var en underlig affære, for egentlig lignede det længe en oplagt sejr til PSG, men hjemmeholdet tog for let på opgaven efter pausen, og sjusk samt personlige fejl inviterede Manchester City tilbage i opgøret, hvilket Guardiolas mandskab udnyttede.

Manchester City skal roses for, at holdet startede de sidste 45 minutter med en markant bedre indstilling, end holdet havde i første halvleg, hvor PSG kørte rundt med sine gæster, især via et højere tempo i alle spillets faser. For eksempel i nærkampene, hvor spillere som Marco Verratti og Leandro Paredes ofte pillede bolden fra en modstander ved lynhurtig indgriben, hvorefter deres hold med stor sikkerhed i pasningerne styrede begivenhederne.

Men ligesom det er set mange gange før med Frankrigs største fodboldklub, så har også det nuværende hold svært ved at bevare koncentrationen gennem en hel kamp. Det er desværre for PSG et kendt fænomen, for oplagte gevinster er i en række tilfælde gennem årene blevet smidt væk, når det har været allervigtigst at holde hovedet koldt.