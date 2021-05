Håndbold: Ideen om en reform af slutspillet blomstrer

Til lykke til Herning/Ikast, Team Esbjerg, Viborg HK og Odense Håndbold som skal spille DM-semifinaler. De fire suverænt bedste kvindehold i Danmark har cementeret det, som vi allerede vidste efter grundspillets afslutning.

De fire ovennævnte klubber spiller derfor udelukkende om, hvem der skal møde hvem, og en ekstra hjemmebanefordel, når deres kampe i eftermiddag på landsdækkende tv ellers skulle have været sande dramaer om netop semifinalebilletter.

I syv måneder fra september til marts har håndboldfans ventet på de store kanonslag i slutspillet, men det er blevet en dødssyg og fæl fuser, som end ikke ville vække en sovende kat. Årsagen er, at de fire semifinalehold er så åbenlyst bedre end de andre, men måske også at den danske slutspilsform snart har udtjent sin værnepligt.

Det kræver nemlig kun et kig over i mændenes identiske slutspil for at finde den samme mangel på spænding. Her har de fire favoritter, GOG, Aalborg, TTH Holstebro og Bjerringbro-Silkeborg, nu to chancer for at sikre semifinalen mod de lavest rangerede hold. Og hvis de gør det, betyder det, at en eller i værste fald to hele spillerunder bliver uden det store på spil.