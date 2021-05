OL-atlet: Nej tak til at springe over i køen

De seneste dage har en række eliteatleter givet udtryk for, at de er ved at være klar til at lade sig vaccinere med de vacciner, sundhedsmyndighederne har valgt fra. Især hvis de ikke kan blive prioriteret i den eksisterende vaccinekø. Men det gælder ikke alle, og nogle vil heller ikke springe andre over i vaccinekøen. Det gælder f.eks. OL-bryderen Frederik Bjerrehuus.

»Jeg vil ikke rykkes foran folk på for eksempel 50 år for at få en vaccination. Hvis jeg skal foran i køen, skal det kun være i min egen aldersgruppe, eller hvor man er helt sikker på, at man ikke kan dø af det. Det kan en 50-årig jo godt«, siger Frederik Bjerrehuus.

»Men det vil da være rart at kunne tage til træningssamlinger uden den tanke, at man nu kan blive smittet. Jeg er da bekymret for, om jeg kunne få nedsat lungekapacitet efterfølgende. Det vil da være super træls at være i Tokyo og skulle bekymre sig om, at man kan teste positiv. Så er ens drøm pludselig revet fra en«.