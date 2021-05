Danmark vil i kvartfinalen, men er udfordret i et VM, der mest af alt er opvarmning til noget meget vigtigere

Det er på mange måder et underligt ishockey-VM, som Danmark i dag tager hul på i Letland.

Coronavirus betyder, at det bliver uden tilskuere til kampene. Truslen for at rykke ned er væk, fordi B-VM blev aflyst. Og med det udskudte slutspil i NHL bliver mange af ishockeyens største stjerner hjemme i deres klubber. Men det betyder, at der er udsigt til en mere uforudsigelig turnering, lyder det fra den danske lejr.

»Jeg tror, at det er det VM, hvor vi på forhånd ved mindst om, hvad der kommer til at ske. For vi ved ikke så meget om, hvad de andre hold kommer med. Og så er der også muligheden for, at smittetilfælde kan vende rundt på det hele«, siger general manager i Danmarks Ishockey Union Kim Pedersen.

Landsholdet har de seneste tre uger været adskilt fra omverdenen i deres træningslejr på hotellet Rungstedgaard. Kun to dage om ugen har spillerne fået lov til at gå ud af boblen under instruktioner om kun at se den nærmeste familie.

»Det er selvfølgelig en anderledes optakt. Men alle tager det med jahatten på«, siger Kim Pedersen.