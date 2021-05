Nok spiller Kasper Schmeichel for Leicester, men i aften kan han hjælpe dansk fodbold ved at tabe til Chelsea

Det hører til sjældenhederne, at en kamp mellem nummer 3 og 4 i Premier League har den store betydning for dansk klubfodbold.

Men set med danske øjne er opgøret mellem Chelsea og Leicester i aften ikke kun almindelig tirsdagsunderholdning. For mens de to hold mødes i direkte kamp om at sikre sig bronzemedaljer og en plads i næste sæsons Champions League, er der også meget på spil for dansk fodbold. Og især for de to mesterskabskandidater FC Midtjylland og Brøndby.

De vil nemlig for en aften heppe på Thomas Tuchels tropper og håbe på mere skarphed fra afbrændermaskinen Timo Werner.

For med en Chelsea-sejr vil vejen til endnu et dansk Champions League-eventyr og de cirka 200 millioner, der følger med, være et skridt tættere på for den klub, der næste mandag kan kalde sig dansk mester.

Årsagen er en smule teknisk, så vi prøver at holde tungen lige i munden.