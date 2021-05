Sidste dans: To giganter lurer og en tredje stirrer ind i en regulær fiasko

Sejre kan være store, små, knebne og i høj grad også ufortjente. Og så kan de være demotiverende og ødelæggende for stort set al spænding. Sidstnævnte metier er de i den franske klub Paris SG sande mestre i.

Hovedstadsklubben har vundet syv af de seneste otte Ligue 1-titler og satte for fem år siden en helt ny standard, da holdet kunne løfte trofæet med 31 point ned til nærmeste rival. Siden kilede Monaco i 2017 sig ind i stimen af PSG-sejre, mens Neymar, Kylian Mbappé og co. de seneste tre sæsoner har været beskedenheden selv og har vundet det franske mesterskab med blot 13, 16 og 12 points margin til vicemestrene. Til PSG’s fordel skal det siges, at holdet i den ved skrivebordet afgjorte coronasæson, 2019/20, kun skulle spille 27 kampe for at oparbejde det tocifrede forspring.

Alt det hører til i historiebøgerne, for med en spillerunde tilbage i Ligue 1 skal PSG komme fra baghjul, hvis klubben skal genvinde mesterskabet. Topholdet Lille, der ikke har vundet mesterskabet siden 2011, kunne søndag have taget et syvmileskridt mod titlen, men skuffede med pinlige 0-0 på hjemmebane mod Saint-Etienne.

»Endnu en gang kunne jeg ikke genkende mit hold på hjemmebane. Nu venter der en finale i Angers, hvor vi skal vinde for at blive mestre«, forklarede træner Christophe Galtier, hvis hold har hentet flere point ude end hjemme og blot fører med ét point ned til den parisiske stjerneparade.