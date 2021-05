Mellemfornøjet Pernille Blume vinder EM-sølv i duel med OL-forgænger

Efter en tumultarisk periode med Covid-19 og et nyt træningsmiljø er Pernille Blume for første gang siden december 2019 tilbage på medaljeskamlen ved et internationale mesterskab.

Ved europamesterskaberne i Budapest blev det lige som i 2018 til sølv i 50 meter fri til Pernille Blume, der blev besejret med 0,20 sekund af den 30-årige hollænder Ranomi Kromowidjojo, OL-mesteren fra 2012.

Med 24,17 sek. delte Pernille Blume andenpladsen med den polske overraskelse Katarzyna Wasich.

»Jeg er glad, men det er også med lidt blandede følelser. På nogle punkter er jeg tilfreds med mit løb, men der var andre hvor jeg ikke lige nailede den som i semifinalen, hvor jeg fik en rigtig god start«, sammenfattede Pernille Blume sin finaledeltagelse overfor TV2 Sport.

Pernille Blume var næsthurtigst efter Kromowidjojo i det indledende heat med 24,42 sek. og hurtigst i semifinalen med 24,06 sek., der var en hundrededel hurtigere end da hun blev olympisk mester for fem år siden.

»Jeg kan tage med fra EM, at jeg kan svømme hurtigt uden de perfekte forberedelser. Det er en styrke at kunne lægge forberedelserne bag mig og bare race«, sagde Pernille Blume, der nu forlader stævnet for at fortsætte sine OL-forberedelser ’hjemme’ i Frankrig.

Medaljen er den 26. for Pernille Blume, der havde vundet 12 medaljer i holdkapper, inden hun fik sit fænomenale individuelle gennembrud mod OL-guldet i 2016.

Siden er det blevet til yderligere 13 medaljer: 6 individuelle med den fra i dag samt 6 i holdkapper ved OL- og EM-stævner.

Pernille Blumes næste medaljechance er OL i Tokyo, hvor hun har kvalificeret sig i 50 og 100 meter fri. Desuden er hun den formodet hurtigste dansker i holdkappen i 4x100 meter fri, hvis OL-skæbne først kendes, når fristen for kvalifikation udløber 31. maj.

5.-plads og finale efter omsvømning

Danmark opnåede en 5.-plads i 4x200 meter fri for mixed hold, hvor der ganske naturligt blev sat dansk rekord i både indledende og finalen, eftersom det er første gang nogen sinde, Danmark deltager i disciplinen på internationalt plan.

I finalen satte Mikkel Gadgaard personlig rekord på førsteturen med 1.48,75 min., Andreas Hansen svømmede 1.48,55 min. på andenturen, indskiftede Signe Bro var skuffet over sine 2,00,10 min., inden Helena Rosendahl Bach lukkede med 1.58,41 min., der gav sluttiden 7.35,81 min., 2 sekunder hurtigere end i det indledende heat, hvor Amalie Søby Mortensen var med på holdet.

Danmark fik endnu en finaleplads i 50 meter rygcrawl, men stævnets hidtil travleste dansker måtte i vandet tre gange for at rette op på skuffelsen fra mandag, hvor hun blev nummer 9 i 50 meter fri.

Efter en 16.-plads i formiddagens indledende heat gik det markant bedre i semifinalen, men 28,01 sek. rakte til en delt 8.-plads, hvilket betød omsvømning med polakken Alicja Tchorz.

Her leverede Julie Kepp Jensen en nøjagtig kopi af tiden i semifinalen, hvilket rakte til finalepladsen med en margin på 0,19 sek. til polakken.

Det indledende heat blev derimod endestationen for Alexander Aslak Nørgaard, der var helt uden den nødvendige fart i 1.500 meter fri og svømmede næsten et minut fra sin danske rekord.

»Jeg følte mig tung lige fra starten. Det er kun to uger siden, jeg kom hjem fra en hård træningslejr på Tenerife«, forklarede Alexander Aslak Nørgaard til TV2 Sport.