Minister lancerer et nyt redskab til at sparke dømte krænkere ud af idrætten

Dansk idræt får snart et nyt redskab til at beskytte børn og unge bedre mod overgreb og seksuelle krænkelser i klubberne. Det forventer kulturminister Joy Mogensen (S), der nu lancerer et lovforslag for at værne foreningslivet bedre.

»Vi lægger op til at stramme yderligere på området for børneattester, så det bliver endnu mere sikkert for børn og unge at være en del af idrætslivet. Det er vigtigt, at både de og deres forældre kan føle sig trygge«, siger Joy Mogensen.

Som det er i dag, skal alle foreninger indhente børneattester på trænere, frivillige og ledere, der arbejder med børn og unge under 15 år. Af dem vil det fremgå, om personen tidligere er dømt for seksualforbrydelser mod børn. Men hovedorganisationerne Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har ikke mulighed for at sikre, at klubberne også sparker trænere med plettet børneattest ud.

Det er det, som ministeren nu vil råde bod på. Lovforslaget skal sikre, at hovedorganisationerne fremover får besked, når en af deres klubber indhenter en plettet børneattest. Dermed kan DIF eller DGI tage fat i foreningen og sikre, at den dømte krænker udelukkes fra idrætten.

»Hvis noget glipper lokalt, kan hovedorganisationerne træde ind og gøre opmærksom på, at der kan være et problem. I sidste ende handler det om, at man trygt skal kunne sende sine børn og unge ud i foreningslivet – vel vidende, at de ansvarlige ikke tidligere har gjort noget, der gør, at de ikke længere skal have det ansvar«, siger Joy Mogensen, der på baggrund af drøftelser med ordførerkredsen på Christiansborg forventer »bred opbakning«.