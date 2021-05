Tysk gigant rykker ned og Lewandowski får den berømte kanon for rekorden

Fodbold. Endnu en tysk gigant må en tur ned i 2. Bundesliga. I 34. og sidste spillerunde af Bundesligaen tabte Werder Bremen, der senest vandt mesterskabet i 2004, på hjemmebane 2-4 til Borussia Mönchengladbach, og da FC Köln slog allerede nedrykkede Schalke, byttede FC Köln og Werder Bremen pladser i tabellen. Bremen rykker efter 40 i den bedste række direkte ned og kan se frem til derbyer i næste sæson mod Hamburger SV, mens FC Köln nu skal ud i to kvalifikationskampe mod nummer 3 i den næstbedste række, der afgøres søndag. Bochum (64 point), Kiel (62) og Fürth (61) er de tre tophold i 2. Bundesliga, som Köln kan møde i kvalifikationen.

Andetsteds i Bundesligaen satte mesterholdet Bayern Münchens polske topscorer Robert Lewandowski scoringsrekord. I 5-2-sejren over Augsburg scorede Lewandowski for 41. gang i Bundesligaen i denne sæson og strøg på listen over flest ligamål i én sæson foran legendariske Gerd Müller. 1970’er-stjernens 40 mål i sæsonen 1971/72 har gennem et halvt århundrede været anset for at være uopnåelig. Efter Bayerns storsejr fik Robert Lewandowski overrakt den ganske gyselige topscorertrofæ Die Torjägerkanone.

Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Cykling. Efter adskillige topplaceringer i betydende storløb lykkedes det i dag Danmarks højst placerede kvindelige aktør i det globale cykelhierarki Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine) at kæmpe sig først over stregen i skrapt internationalt selskab. På den 115 km lange 3. etape i WorldTour-løbet Vuelta a Burgos Feminas fra Medina de Pomar til Ojo Guareña holdt den 25-årige dansker i finalen tre så stærke rivaler som polakken Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), den hollandske verdensmester Anna van der Breggen (SD Worx) og italieneren Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) bag sig, da denne kvartet nåede til mål 3 sekunder foran den næste lille gruppe på ni ryttere. Sammenlagt avancerede Cecilie Uttrup Ludwig 12 pladser og er inden den afsluttende etape nr. 5. Hun er blot 2 sekunder efter indehaveren af førertrøjen newzealænderen Niamh Fisher-Black (SD Worx) og australieren Grace Brown (Team BikeExchange). Danskeren har dermed samme tid som nr. 3 Niewiadoma og nr. 4 Longo Borghini.

Fodbold. For andet år i træk er Brentford klar til at spille finalekamp om oprykning til Premier League. Brentford vandt lørdag 3-1 hjemme over Bournemouth og dermed 3-2 samlet. Med fem danske spillere i aktion på sit hold var træner Thomas Frank på sidelinjen vidne til et stort drama. Arnaut Danjuma bragte Bournemouth foran, inden Brentford måtte sætte alt på et bræt og angribe. Ivan Toney udlignede på straffespark og fik yderligere medvind, da Bournemouth fik Chris Mepham blev udvist efter en lille halv times spil. Kort inde i anden halvleg scorede Vitaly Janelt til 2-1 for Brentford, mens den indskiftede Marcus Forss på Emiliano Marcondes’ oplæg sørgede for den samlede sejr til Brentford. I oprykningsfinalen - Brentford tabte sidste år til Fulham - 29. maj på Wembley skal Brentford møde enten Swansea eller Barnsley.

Cykling. Efter at have deltaget i jagten på lykken i dagens lange udbrud på den 205 km lange 14. etape i Giro d’Italia skilte den 25-årige italiener Lorenzo Fortunato fra Alberto Contadors og Ivans Bassos 2. divisionshold Eolo Kometa sig med 2,3 km tilbage af den frygtede og vildt stejle Monte Zoncolan-stigning af med den sidse af sine ledsagere fra den oprindelige 11-mands offensiv, sloveneren Jan Tratnik (Bahrain Victorius). Fortunato stred sig med ubændig vilje mod mål og krydsede stregen 26 sekunder foran Tratnik til sin første sejr som professionel. Indehaveren af den lyserøde førertrøje colombianeren Egan Bernal (Ineos Grenadiers) demonstrerede lidt længere bagude atter, at han er klart den stærkeste af klassementskandidaterne. Bernal var i mål som nr. 4 med et minus på 1.43 minut til Fortunato, men 11 sekunder foran englænderen Simon Yates (Team BikeExchange), der indledte angrebene i favoritgruppen, men ikke kunne følge sydamerikaneren, da denne forcerede indenfor den sidste km. Yates er ny mand på andenpladsen 1.33 minutter bagude, da den hidtidige nr. 2 russeren Aleksandr Valsov (Astana-Premier (Tech) dumpede ned på fjerdepladsen.

Cykling. Efter en dramatisk finale, hvor sydafrikaneren Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) og australieren Robert Stannard (Team Bike Exchange) kæmpede så indædt i spurten for at overtrumfe briten Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), at de begge styrtede en halv snes meter fra målstregen, kunne den 27-årige colombianer Miguel Angel Lopez (Movistar) lade sig hylde som samlet vinder af Ruta del Sol. Hayter noteredes efter de afsluttende 107 km fra Vera til Pulpi for sin anden etapesejr, mens hollænderen Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) og spanieren Julen Amezqueta (Caja Rural) flankerede Lopez på slutpodiet.

Motorsport. Charles Leclerc (Ferrari) starter i front, når han søndag sammen med f formel 1-feltet kører grandprix i Monaco. Den monegasgiske Ferrari-kører starter foran Max Verstappen fra Red Bull og Valtteri Bottas fra Mercedes.

Badminton. Der kommer ikke et nyt pointsystem hos eliten. Et forslag om et system, hvor der skulle spilles 5 sæt til 11 point i stedet for de nuværende 3 sæt til 21 point, er blevet stemt ned på Det Internationale Badmintonforbunds (BWF) årsmøde lørdag. Det meddeler BWF på Twitter. Ifølge TV2 Sport manglede der blot en enkelt stemme for at det nye pointsystem blev vedtaget.

Fodbold. For to kampe siden sikrede Sebastian Grønning uafgjort for Viborg FF med et saksespark mod Silkeborg IF. Fredag aften var Grønning på ny akrobatisk. I Viborgs 3-0-sejr over FC Fredericia på udebane scorede topscoreren i 1. division på saksespark til 1-0 i første halvlegs tillægstid. Viborg fører 1. division med 73 point, mens Silkeborg IF, der ligeledes rykker op i Superligaen, har 70 point.

Direkte sport i tv Lørdag 22. maj TV 2 16.00 Håndbold: Odense-Viborg (k) TV 2 Sport 11.15 Ishockey: VM, Danmark-Sverige 14.00 Badminton: Spain Masters, semif. 18.00 Håndbold: T. Esbjerg-Herning/Ikast 19.45 Ishockey: VM, Tjekkiet-Schweiz TV3+ 15.00 Formel 1: Monacos GP, kval. TV3 Sport 08.15 Formel 2: Monacos GP 11.55 Formel 1: Monacos GP, træning 15.30 Fodbold: FC Köln-Schalke 04 17.45 Formel 2: Monacos Grand Prix 19.30 Fodbold: Swansea-Barnsley 21.30 Håndbold: Kiel-Melsungen (m) 01.05 Ishockey: Toronto-Montreal TV3 Max 13.30 Fodbold: Brentford-Bournemouth 15.30 Fodbold: Bayern M.-Augsburg 18.00 Håndbold: Magdeb.-Wisla Plock 20.45 Håndbold: RN Löwen-Füchse B. Xee 15.30 Fodbold: W. Bremen-Gladbach 6’eren 15.30 Rally: Portugals VM-afdeling Kanal5 11.30 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.25 Cykling: Giro d’Italia 18.30 Ridesport: Global Champions Tour Eurosport 2 07.30 Kano: World Cup 09.00 Rally: VM-afdeling 14.00 Cykling: Vuelta a Andalucia 20.00 Rally: VM-afdeling TV 2 Sport X 09.55 Svømning: EM, indledende heat 11.15 Ishockey: VM, Norge-Tyskland 15.45 Ishockey: VM, Finland-USA 18.00 Fodbold: Valladolid-Atlético 00.05 Fodbold: Chicago-Inter Miami Vis mere

Fodbold. Esbjerg fB fra landets næstbedsterække skal på jagt efter en ny leder til den sportslige sektor. Sportschef Jimmi Nagel har opsagt sin stilling og skal tiltræde i en tilsvarende stilling i den norske klub SK Brann 1. juli.

Ishockey. Washington Capitals med og Lars Eller har kniven for strube i 1. runde af NHL-slutspillet. Her tabte hovedstadsklubben natten til lørdag 1-4 Boston Bruins, som nu fører 3-1 i kampe og således blot er en gevinst fra avancement. Kamp fem spilles søndag i Washington D.C.

Golf. 20-årige Rasmus Højgaard har for første gang i sin karriere kvalificeret sig til finalerunderne i en majorturnering. Efter anden runde af PGA Championship ligger han på en delt 39.-plads i tre slag over par. Den amerikanske veteran Phil Mickelson fører turneringen i fem slag under par sammen med Louis Oosthuizen fra Sydafrika.

Basketball. Der var matchbold til Bakken Bears fredag aften i Basketligaen. En sejr ville sende endnu et mesterskab til Aarhus-klubben, men finalemodstanderen Horsens IC holdt med ryggen mod muren serien i live. Horsensmændene vandt 84-75, så der nu står 3-1 i kampe til Bears. Der spilles bedst af syv kampe.

Ishockey. VM åbnede fredag med en stor overraskelse, da værterne fra Letland slog Canada med 2-0. I de to eftermiddagskampe, der formelt åbnede slutrunden, vandt Rusland 4-3 over Tjekkiet med en scoring i sidste minut, mens Tyskland bankede Italien med 9-4. Rusland og Tjekkiet er en del af Danmarks pulje. Det samme er Hviderusland og Slovakiet, der spillede samtidig med Letland og Canada. Her vandt Slovakiet med 5-2 over hviderusserne. Danmark spiller åbningskamp ved ishockey-VM lørdag klokken 11.15 mod Sverige.