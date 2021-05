Sportsredaktøren: Danmark er en humlebi på is. Det er naturstridigt at slå Sverige

Det holdt uendelig hårdt.

Sebastian Dahm leverede en surrealistisk redning, da et blokeret skud endte i en blød bue hen over den danske målmand, der i sidste øjeblik nåede at dreje sig og give pucken et dask med stavens blad, så den alligevel røg over rammen.

Forsvarsspillerne forsøgte ihærdigt at læsse samme hårde runde sag ud af egen zone og kastede sig for at blokere pasninger, når det mislykkedes, og modstandere uden målmand derfor kunne holdt fast i det massive pres i et 6 mod 5-overtal de sidste par minutter.

Men det lykkedes.