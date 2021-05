Suarez sparker Atlético Madrid til spansk mesterskab

Med en sejr over Valladolid kan Atlético Madrid kalde sig spansk mester for 11. gang i klubbens historie.

Atlético Madrid er spansk mester for første gang siden 2014 og henviser Real Madrid til andenpladsen.

I sæsonens sidste runde vandt Atlético således med 2-1 over Valladolid efter at have været nede med 0-1. Dermed hentede klubben guldet for 11. gang i sin historie.

Real Madrid kunne have overhalet Atlético og vandt da også med 2-1 over Villarreal. Det var bare ikke nok, og Zinedine Zidanes tropper må nøjes med den næstbedste placering i La Liga.

Den tidligere Barcelona-stjerne Luis Suarez scorede det afgørende mål til 2-1 i Atléticos sejr, da han usvigelig sikkert sendte bolden i nettet efter en friløber i anden halvleg.

Atléticos modstandere fra Valladolid rykker med nederlaget ud af La Liga. Det samme gør Eibar og Huesca.

Real Madrid tæt efter

Inden opgøret var Atlético Madrid på førstepladsen med 83 point, mens Real Madrid var på andenpladsen med 81 point. Dermed skulle Real Madrid bruge en sejr og et pointtab til Atlético for at vinde mesterskabet.

Derfor var det ikke godt for Atlético, da Valladolids Oscar Plano efter 18 minutter fik en friløber og bragte sit hold foran.

Kort efter var der dog godt nyt fra Madrid. Villarreal var nemlig kommet foran med 1-0 mod Real Madrid, og pludselig var den virtuelle stilling i toppen status quo igen.

Atlético sad tungt på kampen mod Valladolid, og efter en god halv time var Luis Suarez lige ved at score til 1-1, da han forsøgte at krølle bolden op i hjørnet. Den blev dog rettet af på vej mod trekantsammenføjningen og strøg forbi mål.

Begge Madrid-klubber var bagud med 0-1, da de gik til pause.

Efter pausen havde Real Madrid travlt, og efter 55 minutter steg Karim Benzema til vejrs og headede sit hold foran. Efter et VAR-tjek blev målet dog annulleret. Franskmanden var i offside-position.

Inden VAR-tjekket var gennemført i Madrid, kom Atlético tilbage i kampen i Valladolid. I det 57. minut tog Angel Correa chancen med en tåhyler fra kanten af feltet, og bolden strøg hele vejen i nettet.

Det tændte Atlético-ilden. Ti minutter senere fik den tidligere Barcelona-spiller Luis Suarez en friløber og scorede stensikkert til 2-1.

Real Madrid lykkedes i slutfasen med at vende 0-1 til 2-1, men det rakte kun til sølvmedaljer.

Ritzau