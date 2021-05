FCK dropper angriber

Fodbold. FC København forlænger ikke kontrakten med Mustapha Bundu, der har været på en lejeaftale i klubben siden januar. Angriberen fra Sierra Leone vender derfor retur til belgiske Anderlecht. Det skriver FCK på sin hjemmeside. Bundu nåede 14 kampe i FCK-trøjen og scorede et enkelt mål for klubben.

Fodbold. Cristiano Ronaldo sad på bænken hele kampen, da Juventus søndag i Serie A sejrede 4-1 i Bologna og dermed kvalificerede sig til Champions League, da Napoli samtidigt blot fik 1-1 på hjemmebane mod Napoli. Og på trods af, at han ikke var med, formåede Ronaldo at sætte to milepæle. Den 36-årige portugiser sluttede nemlig som topscorer i Serie A med 29 mål. Det var første gang, Ronaldo blev Serie A-målkonge og dermed blev han også den første spiller til at blive topscorer i tre af de fire store ligaer. Cristiano Ronaldo blev topscorer i Premier League i 2007/08 for Manchester United og har været topscorer tre gange i den spanske liga for Real Madrid.