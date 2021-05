FCK snubler mod Randers og slutter som treer

FC København må nøjes med bronzemedaljerne i denne sæsons udgave af 3F Superligaen.

Mandag aften kiksede FCK nemlig muligheden for at forbedre tredjepladsen, da Randers hjemme på Cepheus Park tog en fortjent 2-1-sejr mod løverne.

Randers leverede en flot præstation, hvor værterne grundlagde sejren på to hurtige mål efter pausen. Ved 2-0-scoringen blev FCK’s Victor Nelsson smidt ud, hvilket umuliggjorde situationen for udeholdet, som dog fik pyntet på resultatet i overtiden.

En højere slutplacering blev aldrig aktuel for FCK, da københavnerne ud over tre point skulle bruge nederlag til FC Midtjylland og Brøndby, som begge vandt deres opgør.

FCK slutter derfor sæsonen fem point efter FCM og med seks point op til mesterskabsvinderne fra Brøndby.

Kampen startede i et højt tempo, som var medvirkende til, at der var chancer i begge ender.

FCK forsøgte at bygge spillet op over kanterne, uden at det lykkedes at skabe de afgørende målchancer. Modsat kastede det flere store chancer af sig, når Randers’ offensive esser satte fart i omstillingerne.

Det var dog først efter pausen, at formstærke Mathias Greve kunne sende Randers i front på en glimrende flugter.

Seks minutter senere blev det langt værre for gæsterne.

Victor Nelsson trak i nødbremsen overfor hurtige Tosin Kehinde, hvilket kastede et rødt kort og straffespark af sig. Marvin Egho udbyggede føringen.

Til slut fik reducerede Viktor Fischer til 1-2, da han kom alene igennem Randers-forsvaret.

ritzau