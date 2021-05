Danmark sikrer endnu en VM-sejr 24 sekunder før tid

Ishockey. På et bragende slagskud af Markus Lauridsen 24 sekunder før tid sikrede Danmark endnu en sejr ved VM i Letland, men sejrsmålet til 3-2 mod Storbritannien faldt i den forlængede spilletid, så det blev kun 2 point til stillingen, mens briterne tjente deres første point. Briterne kom tidligt overraskende foran, men efter scoringer af Julian Jakobsen og Nicklas Jensen i en overtalssituation førte Danmark 2-1 efter en glimrende første periode, hvor der var kontrol over spillet. Det overtag forsvandt dog i løbet af kampen og 5 minutter før tid fik Frederikshavn-spilleren Mike Hammond udlignet til 2-2. To britiske udvisninger gjorde tillægstiden til en ensidig affære, som Danmark altså afgjorde med den anden overtalsscoring i kampen. Danmark spiller igen onsdag mod Rusland, der ligesom Danmark har vundet to og tabt en kamp.

Fodbold. Esbjergs nye cheftræner, Peter Hyballa, må se bort fra fire spillere fra den nuværende 1.-divisionstrup. Anfører Rodolph Austin, finnen Joni Kauko, Mathias Kristensen og Clinton Antwi får ikke forlænget kontrakterne.