Spansk triumf efter 22 straffespark: Den Gule Ubåd sænker De Røde Djævle i Gdansk

Fodbold. Er der forskel på nr. 2 i engelsk fodbold og nr. 7 i spansk fodbold? I onsdag aftens Europa League-finale i Gdansk var det tydeligt, at De Røde Djævle, Manchester United, havde fysikken til at dominere modstanderen, spanske Villarreal, også kaldt Den Gule Ubåd, men det var lige så tydeligt, at manager Ole Gunnar Solskjærs mandskab havde store problemer med at skabe målchancer. Et mere spændende end velspillet opgør endte efter en maraton-straffesparkskonkurrence samlet 12-11 til Villarreal!

Der skulle en tilfældighed til, før Edinson Cavani efter pausen fik udlignet Villarreals 1-0-føring ved Gerard Moreno, der scorede i 30. minut på et typisk Dani Parejo-indlæg. Men trods et stort overtag i spillet magtede United ikke at knække den spanske defensiv, før de 90 minutter var spillet. I den forlængede spilletid greb Villarreal lidt overraskende initiativet, men begge hold var for trætte til at afgøre kampen.

Det sejrsgivende spark fra 11 meter-pletten stod Villarreal-målmand Geronimo Rulli for, mens David De Gea kiksede for United. Det er Villarreal-cheftræner Unai Emerys fjerde gevinst i Europa League, men Villarreals første internationale titel.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen skal have ny cheftræner i sin italienske klub Inter. Onsdag oplyser den nykårede mesterklub nemlig, at 51-årige Antonio Conte stopper med øjeblikkelig virkning, efter parterne er nået frem til en gensidig aftale. Inter vandt under Contes ledelse i denne sæson klubbens første mesterskab i 11 år, men der har været flere historier om uenigheder mellem cheftræneren og ledelsen gennem det meste af sæsonen. Klubben vil angiveligt sælge en eller flere profiler af økonomiske årsager, da man har problemer med at leve op til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) regler om Financial Fair Play, hvilket er en forudsætning for at deltage i Champions League.

Fodbold. Viborg FF sikrede sig onsdag førstepladsen i 1. division, da klubben hjemme nedlagde HB Køge 4-0 i sæsonens sidste spillerunde. Sejren kom i hus via tre mål på straffespark og en flot træffer af det 19-årige offensivtalent Tobias Bech. Viborg sikrede sig sammen med Silkeborg IF allerede for et par uger siden oprykning til Superligaen, så onsdagens opgør handlede udelukkede om førstepladsen i landets næstbedste række. Viborg skulle blot bruge uafgjort mod HB Køge, men leverede fin underholdning til de godt 3.000 fremmødte tilskuere.

Cykling. Belgiske Remco Evenepoel stiller ikke til start ved Giro d’Italia torsdag, meddeler Quick-Step-holdet. Efter en hård grand tour-debut styrtede det 21-årige stortalent på onsdagens 17. etape, og det er ifølge holdet årsagen til, at han nu trækker sig fra løbet.

Fodbold. Holstein Kiel kom onsdag et skridt nærmere oprykning til Bundesligaen. I den første af to playoffkampe mod FC Köln fra den bedste række vandt nordtyskerne således 1-0 på udebane. På den måde står Kiel med et formidabelt udgangspunkt til returopgøret på lørdag, hvor klubben har hjemmebanefordel.

Fodbold. De tre tilbageværende klubber bag udbryderligaen Super League udtrykker voldsom utilfredshed med, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har åbnet sag mod dem. I en samlet udmelding kalder FC Barcelona, Juventus og Real Madrid det for »... alarmerende«. Klubberne skriver, at Uefa’s fremgangsmåde strider mod domstoles advarsler om, at forbundet ikke bør skride til handling, mens der kører en juridisk sag. Klubberne vil ikke tolerere det, lyder det. »Barcelona, Juventus og Real Madrid vil ikke give efter for nogen form for tvang eller pres og vil fortsætte med at udvise fast vilje til at debattere de presserende løsninger, som fodboldverdenen kræver i dag. Enten moderniserer vi fodbold, eller også vil vi være vidner til fodboldens uundgåelige ødelæggelse«, skriver klubberne.

Ishockey-VM. Rusland er fortsat en uovervindelig modstander for det mandlige danske landshold. Heller ikke i 11. forsøg lykkedes det at tage point fra russerne, der onsdag eftermiddag vandt 3-0 ved VM i Riga. Men selv om det helt som ventet ikke blev til dansk pointudbytte, leverede holdet en opløftende indsats og en udmærket defensiv præstation. Med ryggen mod muren holdt danskerne Rusland fra scoringer indtil sidste minut af anden periode, hvor bolværket omsider brast, og Ivan Morozov kunne bringe russerne i front i dansk undertal. I tredje periode afgjorde russerne endeligt duellen med to scoringer. Fredag spiller Danmark sin femte kamp ved VM, når Hviderusland er modstanderen.

Fodbold. Backen Casper Højer er færdig i AGF, som har solgt ham til en endnu unavngiven klub i udlandet. Den skudstærke 26-åriges kontrakt stod til udløb ved årsskiftet, så det var sidste chance for AGF, hvis der skulle transferkroner i kassen. AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye kalder aftalen med den nye klub »tilfredsstillende« og tilføjer: »Højer har været en profil for os i flere sæsoner og har længe været en af de bedste og mest markante venstrebacks i Superligaen. Samtidig er han en vinder og en mand med stor karakter, som har været vellidt i omklædningsrummet og blandt vores fans. Så det er med vemod, at vi siger farvel til Casper, der nu får et eventyr uden for Danmark, hvor vi er sikker på, at han nok også skal få succes«. Flere danske medier skrev tidligere i år, at Højer skifter til tjekkiske Sparta Prag.

Fodbold. Silkeborg-anfører Magnus Mattsson er kåret som årets profil i 1. division. Det er konkurrenterne i landets næstbedste række, der har stemt, og det er Spillerforeningen, der uddeler prisen. 22-årige Mattsson har scoret 21 kasser i 29 kampe hidtil i sæsonen.

Cykling. Selv om den kvindelige danske mester i landevejscykling Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Movistar) på den 124 km lange 2. etape i Thüringen Ladies Tour med start og mål i Gera i finalen måtte se sig klart overtrumfet af hollænderen Lorena Wiebes (Team DSM), er den 21-årige dansker stadig indehaver af løbets førertrøje. Hverken Wiebes, der satte lidt over et minut til på 1. etape, som blev vundet af Emma Norsgaaard, eller luxembourgeren Christine Majerus (SD Worx), der blev nr. 3 på 2. etape efter danskeren, udgjorde nogen trussel i det samlede klassement, hvor Norsgaard udbyggede sin føring.

Fodbold. Siden vinterens transfervindue har 21-årige Victor Jensen spillet i FC Nordsjælland på en lejeaftale, men nu vender han hjem til sin hollandske klub Ajax. Der bliver altså ikke tale om en forlængelse af lejeopholdet eller en permanent overgang fra Ajax.

Fodbold. AC Milans svenske stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic er af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) blevet idømt en bøde på 50.000 euro, fordi han er medejer af et bettingfirma. Forbundet tillader ikke, at fodboldspillere har økonomiske interesser i den slags firmaer. AC Milan får en bøde på 25.000 euro. Ifølge den svenske avis Aftonbladet er Ibrahimovic involveret i spilleselskabet Bethard.

Cykling. Irske Dan Martin vinder onsdag 17. etape af Giro d’Italia, hvor førende Egan Bernal for første gang viser svaghedstegn og taber tid til et par forfølgere.

Boksning. Patrick Nielsen overvejer at gøre comeback i ringen med hjælp fra promotoren Mogens Palle. Det oplyser promotoren i en pressemeddelelse. Den 30-årige bokser har ikke været i bokseringen i mere end to år, mens han i juni 2019 tabte en MMA-kamp mod den tidligere bryder og OL-sølvvinder Mark O. Madsen.

Cykling. Grand tour-løbet Vuelta a España tager næste år sin begyndelse i Holland. Løbsarrangøren oplyser onsdag, at Utrecht bliver startby for udgaven i 2022. Den hollandske by skulle have været startby for sidste års Vuelta, men det forhindrede coronapandemien.

Fodbold. Superligaklubben SønderjyskE skal have ny træner. Sønderjyderne meddeler således, at træner Glen Riddersholm er blevet fyret. Det sker efter en skidt afslutning på sæsonen, hvor SønderjyskE først tabte pokalfinalen til Randers med 0-4 og i mandags fik klø 4-0 af AaB – og dermed missede en europæisk playoff-kamp. »Vi er taknemmelige for Glen Riddersholms ledelse som cheftræner i løbet af de seneste to år. Glen har efterladt en positiv indvirkning på vores hold og har med succes ført klubben til to på hinanden følgende danske pokalfinaler. Vi ønsker Glen held og lykke i hans fremtidige opgaver«, meddeler klubejer Robert Platek. Klubben oplyser, at der nu er sat gang i tre ansættelsesforløb: En fodbolddirektør, en såkaldt Head of Player Development and Recruitment samt en cheftræner, der skal erstatte manden, der i 2020 skrev sig ind i de sønderjyske historiebøger med klubben første trofæ efter pokaltriumfen mod AaB.

Tennis. Holger Rune er i kvartfinalen i ATP Challenger-turneringen i Oeiras i Portugal. I 2. runde besejrede han på gruset tyskeren Julian Lenz (seedet 3) 5-7, 6-4, 6-3.

Fodbold. Kasper Junker er i hopla omme på den anden side af jordkloden. Onsdag scorede han for sjette gang i seks kampe for sin nye japanske klub Urawa Red Diamonds, da han bragte holdet foran 1-0 i udekampen i J-League mod Hiroshima. Det sluttede dog 2-2. Urawa Red Diamonds ligger nummer 8 i den 20 hold store liga.

Fodbold. FC København rykker fem talenter permanent op i førsteholdstruppen, herunder backen Victor Kristiansen og angriberen Rasmus Højlund, der begge har fået superligadebut i den netop afsluttede sæson. Valdemar Lund, William Bøving og Hakon Haraldsson rykkes ligeledes op i superligatruppen.

Ishockey. Mikkel Bødker kommer ikke i aktion mod Rusland onsdag eftermiddag ved VM. Det oplyser den danske VM-delegation ifølge Ritzau. Bødker blev tirsdag ramt uheldigt af en puck i kampen mod Storbritannien og måtte en tur på hospitalet. »Øret er flækket igennem hud og brusk hele vejen ind til øregangen. Der er blodansamling på trommehinden og mulig perforering af trommehinden«, lyder det. Den danske forward er blevet syet med 35-40 sting i to lag.

Fodbold. Storskærmsvisninger af EM-kampe i København bliver med en stærkt begrænset kapacitet. Mens eksempelvis Rådhuspladsen og Tivoli ved tidligere slutrunder har huset et femcifret antal fodboldfans, bliver EM-kampene denne sommer for de heldige. 3.000 vil blive lukket ind Ofelia Plads, og 1.200 kan overvære kampe ved Øksnehallen. Ved de øvrige storskærmsvisninger kan der komme 500-1.000 mennesker, oplyser de danske EM-arrangører. »Vi er rigtig glade for, at vi i tæt og godt samarbejde med myndighederne har fundet en løsning for afvikling af både storskærmsvisninger og aktiviteterne på Ofelia Plads, der overholder retningslinjerne for større, udendørs events«, siger Lene Kryger, der er dansk direktør for Euro 2020.