Dansk idræt: Drop EM i Hviderusland

Danmarks ishockeylandshold deltager i øjeblikket ved et mennesketomt VM i Letland. Egentlig skulle verdensmesterskabet dog være afholdt i fællesskab mellem Letland og Hviderusland, men på grund af den politiske uro i Hviderusland pressede særligt sponsorerer så hårdt på, at Hviderusland endte med at blive frataget værtskabet.

Den historie ser nu ud til at gentage sig. For bestyrelsen i Den Europæiske Cykelunion, UEC, skal mødes torsdag og diskutere, hvorvidt det nu er en god idé at afholde et stort mesterskab i Hviderusland om bare en måned.