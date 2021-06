Carlo Ancelotti forlader Everton og får comeback i Real Madrid

Fodbold. Den italienske træner Carlo Ancelotti forlader jobbet som manager i Everton og bliver cheftræner i Real Madrid, skriver den spanske storklub på Twitter. Den 61-årige Ancelotti stod i årene 2013-2015 første gang i spidsen for Real Madrid, og han førte i 2014 holdet til sejr i Champions League. Siden 2019 har italieneren været i den engelske klub Everton, men nu rejser han til den spanske hovedstad og afløser Zinedine Zidane som træner i Real. Ancelottis kontrakt løber frem til 2024.

Fodbold. Brøndbys titelforsvar I Superligaen indledes på udebane i Aarhus mod AGF søndag18. juli. Det fremgår af det tirsdag offentliggjorte program for næste sæsons grundspil. FC Midtjylland og OB åbner sæsonen i Herning fredag 16. juli, mens de øvrige kampe i premiererunden er FCN-Viborg, Vejle-Randers, FCK-AaB samt mandagskampen Silkeborg-Sønderjyske. 4. spillerunde byder på derby i Parken mellem FCK og Brøndby, mens Brøndby får besøg af FCM i 7. runde. Se hele programmet her.

Fodbold. Når Danmark onsdag møder Tyskland i Innsbruck må landstræner Joachim Löw klare sig uden en håndfuld store navne. Leon Goretzka fra Bayern München er så småt ved at komme sig over en muskelskade, men han er ikke aktuel til opgøret mod danskerne. Det samme gælder de fire tyske spillere, som deltog i Champions League-finalen forleden: Timo Werner, Kai Havertz og Antonio Rüdiger alle Chelsea samt Ilkay Gündogan fra Manchester City. De ankommer først til den tyske EM-lejr torsdag.

Tennis. For 4. år i træk tabte veteranen Venus Williams sin 1. rundekamp i French Open. 40-årige Williams, der var i finalen i Paris i 2002, tabte i den aktuelle udgave af grand slam-turneringen 6-3, 6-1 til Ekaterina Alexandrova fra Rusland.

Fodbold. Englands landstræner Gareth Southgate har skåret sin EM-trup ned til de reglementerede 26 spillere. Syv spillere blev siet fra i sidste øjeblik, og det var Jesse Lingard, Aaron Ramsdale, Ben Godfrey, Ben White, James Ward-Prowse, Ollie Watkins og den skadede Mason Greenwood.

Tennis. Petra Kvitova har trukket sig fra grand slam-turneringen French Open efter at hun på bizar vis blev skadet under et pressemøde. Det var i forbindelse med presseaktiviteterne efter tjekkens kamp søndag, uheldet var ude. Den tidligere dobbelte Wimbledon-mester forklarer på twitter, at hun faldt og kom til skade med sin ankel. En efterfølgende skanning viste, at hun havde beskadiget sin ankel så slemt, at fortsat deltagelse i turneringen for den 11. seedede spiller var umulig.

Cykling. EM på bane er udsat til oktober. Det skulle være afviklet i Minsk i juni, men den hviderussiske hovedstad blev vraget som vært efter at det hviderussiske regime tvang et fly fra Ryanair på vej fra Athen til Baltikum ned. En ny vært er endnu ikke udpeget.

Fodbold. Den hollandske målmand Jasper Cillessen kommer ikke med til EM. Valencia-keeperen er testet positiv for coronavirus, oplyser det hollandske landshold på sin twitter. I stedet er Marco Bizot fra AZ nu en del af EM-truppen.

Roning. Danmarks hold til OL i Tokyo vokser fortsat. Senest er otte roere blevet udtaget. Det drejer sig om Joachim Sutton og Frederic Sebastian Vystavel i herretoer, Hedvig Lærke Berg Rasmussen og Fie Udby Erichsen i dametoer samt Christina Juhl Johansen, Trine Dahl Pedersen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen i damefirer. I forvejen var Sverri Nielsen i singlesculler udtaget.

Badminton. Den forsvarende olympiske mester i single, Carolina Marín, har meldt afbud til legene i Tokyo. Den 27-årige spanier skal opereres for en knæskade, meddeler hun selv på sine sociale medier, og når derfor ikke at blive klar. Marín har ud over OL-guld i 2016 også vundet tre VM-titler og fem EM-titler.

Tennis. Den finaleseedede Naomi Osakas frivillige exit fra French Open gør ifølge Ritzau indtryk. Japaneren fortalte i en pressemeddelelse, at hun har været ramt af ’perioder med depression’ samt angst. Osaka, der nu vil tage en pause fra sporten, meddelte allerede inden turneringsstart, at hun ikke ville tale med pressen. Nu får hun støtte fra den, man lytter mest til i tennissporten, ikonet over dem alle, Serena Williams.

»Det eneste, som jeg kan sige, er, at jeg føler med Naomi. Jeg ville ønske, at jeg kunne give hende et kram, for jeg ved, hvordan det er«, siger 39-årige Williams. 17-årige Coco Gauff fortæller, at hun ’beundrer’ Osaka. »Forbliv stærk. Jeg beundrer din sårbarhed«, skriver Gauff på Twitter.

Mardy Fish, tidligere top-10-spiller, har selv haft problemer med angst. »Alle taler om mental sundhed, efter at nogen har begået selvmord, men gør grin med folk, som forsøger at beskytte deres mentale helbred. Du er stærk, når du står fast og råber op og endda ofrer den sportsgren, som du elsker, for at beskytte dit mentale helbred«, siger 39-årige Fish ifølge til AFP.

Fodbold. Skotlands EM-forberedelser er blevet ramt af corona. Midtbanespilleren John Fleck fra Sheffield United er efter en positiv test gået i isolation og kan ikke hjælpe holdet i onsdagens træningskamp i Portugal mod Holland.

Cykling. Mads Pedersen (Trek) er ude af Critérium du Dauphiné. Eksverdensmesteren udgik efter et styrt tidligt på tirsdagens 3. etape. »Han var hurtigt tilbage på benene efter styrtet, men det blev besluttet, at han ikke skulle køre videre. Det er alt, vi ved lige nu, og vi vil komme med en opdatering, når vi ved mere«, meddeler Trek-holdet.

Fodbold. Afløseren for Karl-Heinz Rummenigge på posten som bestyrelsesformand i den tyske mesterklub Bayern München er fundet. Det bliver en anden Bayern-legende, der sætter sig for enden af bordet 1. juli. Det er nemlig den tidligere målmand Oliver Kahn, der afløser Rummenigge, som egentlig først skulle være fratrådt ved årsskiftet. Oliver Kahn stoppede som aktiv i 2008 og tog derefter en universitetsuddannelse

Fodbold. Afklaringen om hvor den kaosramte Copa América-turneringen egentlig skal afvikles er ikke endelige. Brasilien havde mandag tilsyneladende overtaget turneringen efter coronasammenbrud i både Colombia og Argentina, men ifølge Ritzau har den brasilianske regering endnu ikke givet tilsagn. Men stabschefen i den brasilianske regering, Luis Eduardo Ramos, sår tvivl om værtskabet. »Intet er sikkert. Vi er midt i processen«, siger Ramos og tilføjer: »Vi kigger på detaljerne«. Der ventes en afklaring i løbet af tirsdag. Turneringen om det sydamerikanske mesterskab skal efter planen begynde 13. juli.

Fodbold. AaB siger farvel til den hollandske angriber Tom van Weert. Kontrakten bliver ikke forlænget og parterne går hver til sit. »Både på og uden for banen har Tom van Weert i tre år været en fortræffelig repræsentant for vores klub, hvilket også afspejler sig i, at han i de to seneste sæsoner har været vores viceanfører«, siger AaB’s sportschef Inge André Olsen

Fodbold. FC Barcelona fortsætter med at bygge billigt op med transferfrie spillere fra Manchester City. Efter Sergio Agüeros ankomst mandag er det tirsdag forsvarsspilleren Eric Garcia, der har skrevet en femårig kontrakt år med FC Barcelona. Eric Garcia begyndte karrieren som 7-årig i Barcelonas ungdomsafdeling, men skiftede i 2017 til den engelsk klub.

Olympisk. Rune Glifberg er ifølge Ritzau klar til OL i Tokyo i skateboard. Den 46-årige er således en af 20 mandlige deltagere, der skal konkurrere i disciplinen park. »Det er en dejlig fornemmelse og lidt af en forløsning. Kvalifikationen har været i gang siden 2019, og det hele blev sat på pause på grund af corona, hvor jeg lagde tingene lidt på hylden og ikke fokuserede så meget på det«, siger Glifberg, der har været professionel siden 1992. Målet ved OL er at komme i finalen.

Fodbold. U21-landstræner Albert Capellas er knust på sine spilleres vegne efter nederlaget i EM-kvartfinalen til Tyskland efter straffesparkskonkurrence. »Jeg er ikke tilfreds, for spillerne fortjente at nå semifinalen. Jeg føler spillernes smerte og er ked af det på deres vegne«, siger Capellas til Ritzau. FC Københavns Victor Kristiansen, som debuterede på holdet mod Tyskland, brændte Danmarks femte spark i duellerne fra 11-meter-pletten, og så kunne Paul Jäckel afgøre det til tyskernes fordel.

Ishockey. Toronto - uden målmand Frederik Andersen - er ude af NHL-slutspillet. Natten til tirsdag tabte Toronto for tredje kamp i træk til Montreal, som dermed vandt serien 4-3 i kampe.