De forsvarende mestre fra Aalborg vandt den første DM-finale

Håndbold. Aalborgs forsvarende danske mestre er på vej mod en ny titel efter at holdet vandt den første DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg med 37-34 foran egne fans i det nordjyske. Dermed skal Aalborg blot have uafgjort i returkampen tirsdag for at tage endnu et sæt guldmedaljer. Vinder BSH derimod, skal finaleserien afgøres i en tredje kamp. Danmarksmesterskabet kan blive Aalborgs første af potentielt store tre triumfer i denne sæson. Holdet er således også nået frem til Final 4-stævnet i både Champions League og den danske pokalturnering, der begge spilles i løbet af juni.

Håndbold. Aalborg Håndbold må undvære cheftræner Stefan Madsen, når holdet onsdag tager imod Bjerringbro-Silkeborg i DM-finalen. Madsen har været i nærkontakt med en coronasmittet og er nu gået i isolation. I stedet er assistent Arnór Atlason fungerende cheftræner i den første guldkamp. Træneren er ked af situationen, men forklarer at »vi har forberedt os rigtig godt, og jeg er helt tryg ved at overdrage det fulde ansvar til Arnór« i en pressemeddelelse. Ifølge klubben vender Stefan Madsen tilbage på bænken, når den anden DM-finale afvikles i Silkeborg på tirsdag, hvis alt går efter planen.

Håndbold. GOG vandt den første kamp om DM-bronze med 33-28 over TTH Holstebro. Fynboernes to unge verdensmestre, Emil Jakobsen og Mathias Gidsel, scorede henholdsvis 8 og 6 mål for GOG. Der er returkamp i Holstebro på mandag.

Håndbold. PSG med de to danske landsholdsspillere Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen i staben har for 7. gang i træk vundet det franske mesterskab. Titlen blev en realitet, da PSG besejrede Cesson med 34-28.

Skydning. Steffen Olsen fandt sølv i riffeldisciplinen 300 m 60 skud liggende ved EM i Osijek. Mens østrigeren Gernot Rumpler, der vandt guld, landede på 600 point, nåede danskeren 599. Carsten Brandt fuldendte en fin dansk dag med en 4. plads.

Fodbold. Bournemouth-spilleren Jefferson Lerma er blevet idømt seks spilledages karantæne og en bøde på knap 350.000 kroner for at bide en modspiller i skulderen. Colombianeren overvejer, om han skal anke dommen.

Fodbold. Barcelona har udnyttet en købsoption på den 22-årige brasilianske back Emerson fra Betis. I januar 2019 købte Barcelona Emerson i den brasilianske klub Atlético Mineiro og sendte ham videre til Betis, hvor han siden har spillet 79 kampe og scoret 5 mål. Den spanske avis Marca skriver ifølge Ritzau, at Barcelona har betalt ni millioner euro til Betis.

Ishockey. Mads Eller har forlænget sin kontrakt med Sønderjyske med endnu et år, så kontrakten også gælder hele den kommende sæson.

Fodbold. Rusland ser ikke umiddelbart ud til at få fans med til EM-gruppekampen mod Danmark i Parken i København 21. juni. Og det er Alexander Alayev, der er generalsekretær i Det Russiske Fodboldforbund (RFU), godt gal over. Det skriver Ritzau. Alayev har derfor klaget til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). »Vi er ekstremt bekymrede over situationen, der betyder, at russiske fans ikke kan komme ind til kampen i gruppespillet mod Danmark, da mange har købt billetter til kampen«, skriver Alayev ifølge Tass til Uefa. »Baseret på ovenstående beder vi jer øjeblikkeligt undersøge muligheden for at give fansene adgang til kampen og foreslå en løsning på situationen«.

Uefa oplyser til Reuters, at forbundet har rettet henvendelse til Dansk Boldspil-Union (DBU) om sagen. Og det er ikke godt nyt for de russiske fans. »Der er imidlertid ikke givet nogen undtagelse fra de gældende rejserestriktioner«, oplyser Uefa.

Det er danske coronarestriktioner, der i øjeblikket blokerer for russiske tilskuere. Rusland er orange på det danske udenrigsministeriums hjemmeside, og man skal som russer have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark. Fodboldkampe betragtes derimod som ren turisme. For fans fra Finland, der er EU- og Schengenland, er der under forudsætning af test forud og efter indrejse fri adgang. Belgiske fans skal som udgangspunkt isolere sig i ti dage, men isolationen kan brydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. For rejsende fra Finland og Belgien, som er tidligere smittede eller færdigvaccinerede, gælder ingen krav.

Fodbold. Den tjekkiske klub Sparta Prag forstærker sig med Casper Højer Nielsen fra AGF. Backen har fået en treårig kontrakt i den tjekkiske hovedstad.

Fodbold. Den tyske klub VfL Wolfsburg har ansat hollandske Mark van Bommel som ny cheftræner.

Olympisk. Så er der også sat navne på de danske baneryttere til legene i Tokyo fra 23. juli. Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen (parløb) fører an i et felt, der også består af 4-km-specialisterne Julius Johansen, Frederik Rodenberg, Niklas Larsen og Rasmus Lund Pedersen samt Julie Leth og Amalie Dideriksen.

»Vi har en samlet målsætning om, at cykelsporten skal levere to medaljer ved OL, og de kan sagtens komme på banen, siger Morten Bennekou, cykelsportens elitechef. Julie Leth og Amalie Dideriksen kører parløb. En kvinde og en mand skal også køre omnium, så der er fem danske medaljechancer på den olympiske velodrom.

Fodbold. England var ved VM i 2018 i semifinalen. At komme blandt de sidste fire er ligeledes målsætningen i forbindelse med det kommende EM. Det fortalte landstræner Garath Southgate på et pressemøde tirsdag, hvor han udtog sin trup. På et spørgsmål om, hvorvidt en exit før semifinalerne ville være en fiasko, svarede Southgate: »Ja, det vil det nok være«. Garath Southgate havde i sin 26 mandstrup plads til Harry Maguire (Man. United) og Jordan Henderson (Liverpool). Trods skader og ukampdygtighed på det seneste kommer de to erfarne ledere til at spille en stor rolle under EM, vurderer Southgate. England indleder EM 13. juni mod Kroatien, der var holdet, som slog englænderne ud af VM-semifinalen i 2018.

Fodbold. Danmarks tredje modstander i EM-gruppespillet, Rusland, indledte deres testfase med at spille 1-1 på udebane mod Polen. Polakkerne, der sparede superstjernen Robert Lewandowski, kom hurtigt foran ved Jakub Swierczok, hvorefter Vyacheslav Karavaev udlignede til slutresultatet efter 20 minutters spil.

Ishockey. Tyskland snuppede den sidste plads i VM-kvartfinalerne ved at besejrede de lettiske værter med 2-1. VM-kvartfinalerne, der afvikles torsdag ser sådan ud: Schweiz-Tyskland, USA-Slovakiet, Finland-Tjekkiet, Rusland-Canada. Danmark sluttede som nummer 6 i den indledende gruppe og dermed som nummer 12 af 16 nationer sam