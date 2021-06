Mirakelmageren Bo Svensson sprang sin tale over og hev Mainz fra sikker nedrykning til fornem placering

Hvad gør man, når man som 41-årig har sagt ja til både det største trænerjob hidtil i karrieren og samtidig en umulig mission? Nogle ville nok satse på at holde en brandtale, der kunne vække klubben og spillerne, men sådan greb Bo Svensson det ikke an, da han 4. januar 2021 blev ansat som cheftræner i den alvorligt nedrykningstruede Bundesliga-klub Mainz 05.

»Mine første ord til spillergruppen tog det under et minut at sige, og de handlede faktisk om, at jeg ikke havde behov for at komme ind og holde den store brandtale. Jeg sagde egentlig bare, at vi skulle komme i gang med arbejdet, i stedet for at jeg skulle stå der og profilere mig selv«, siger Bo Svensson med et grin.