Tidligere verdensetter sender Clara Tauson ud af French Open

Anden runde blev igen endestationen for Clara Tauson i French Open.

Det danske tennistalent er færdig i grand slam-turneringen efter et nederlag til den tidligere verdensetter Victoria Azarenka. Hviderusseren vandt i to sæt med cifrene 7-5, 6-4.

Tauson, der ligger nummer 90 på verdensranglisten, gav Azarenka kamp til stregen, men måtte altså give fortabt over for den tidligere dobbelte Australian Open-mester, som lige nu indtager 16.-pladsen på verdensranglisten.

Sidste år blev det også til exit i anden runde for Tauson på gruset i Paris. Den 18-årige dansker var ved dette års French Open med i hovedturneringen ved en grand slam for kun anden gang.

31-årige Victoria Azarenka havde sin storhedstid i starten af 2010’erne, hvor hun blandt andet var i fire grand slam-finaler og altså vandt to af dem, samtidig med det blev til semifinaledeltagelse i både Wimbledon og French Open.

Det var også i slutningen af januar 2012, at hviderusseren for første gang kravlede op på verdensranglistens førsteplads. Det var altså en modstander med et imponerende cv, Tauson mødte onsdag.

Den unge dansker fik en skidt start. Tauson startede med at blive brudt af Azarenka, men fik dog rådet bod på det kort efter, da hun brød tilbage og udlignede til 2-2.

Resten af første sæt blev en kamp om marginaler, og der blev ikke givet ret meget ved dørene. Begge spillere var i kontrol i egne udlæg, men ved 5-5 tog Azarenka teten.

Hviderusseren fik i et maratonparti kæmpet sig til to breakbolde, hvoraf den sidste blev udnyttet til en føring på 6-5. I eget udlæg servede Azarenka, der havde skruet bissen på, sættet hjem, uden at Tauson kunne stille ret meget op.

Andet sæt startede ligesom første for danskeren. Tauson tabte i egen serv, men brød hurtigt tilbage.

Danskerens spil var nu mere fandenivoldsk. På både godt og ondt. Der blev taget lidt flere chancer, men frustrationerne begyndte også at vise sig for den temperamentsfyldte teenager, når det ikke gik efter Tausons hoved.

Azarenka virkede til at have et lille mentalt overtag og fik det også for alvor på pointtavlen, da hun brød Tausons serv og kom foran 5-4 med mulighed for selv at serve sejren i hus.

Den greb Azarenka, der lukkede kampen på sin anden matchbold og sendte Tauson hjem.

Sådan forløb kampen:

Ritzau