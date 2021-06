Tidligere OL-guldvinder sætter fantomtid på 100 meter

Atletik. Den jamaicanske sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce (34 år) er i storform, før hun om mindre end to måneder skal forsøge igen at vinde OL-guld i 100-meterløb. Ved et stævne i hjemlandet løb hun lørdag en tid på 10,63 sekunder. Det er den næsthurtigste tid i verden nogensinde. Tiden er kun overgået af Florence Griffith-Joyner, der i 1988 løb de 100 meter på 10,49 sekunder. Amerikanske Sha’Carri Richardson var før lørdag i besiddelse af den bedste tid i 2021. I marts nåede hun de 100 meter på 10,72 sekunder.

Tennis. Både topseedede Novak Djokovic og den forsvarende mester Rafael Nadal spillede sig lørdag videre til 4. runde ved French Open. Serberen besejrede hurtigt Litauens Ricardas Berankis 6-1, 6-4, 6-1, mens den spanske gruskonge undervejs måtte slide noget mere, før han fik knækket briten Cameron Norrie 6-3, 6-3, 6-3. Djokovic møder nu den italienske teenager Lorenzo Musetti, mens Nadal møder Musettis jævnaldrende landsmand Jannik Sinner. Det bliver rutine mod ungdommeligt vovemod.

Kano og kajak. Det danske OL-håb Emma Aastrand Jørgensen forsvarede lørdag sin EM-titel i Polen. På overbevisende manér holdt den 25-årige dansker samtlige konkurrenter bag sig i finalen i 200 meter enerkajak. Aastrand Jørgensen stillede op som forsvarende mester i Poznan, hvor ingen har været i stand til at besejre hende i denne uge. Danskeren vandt tidligere på ugen sit indledende heat og bookede dermed en direkte plads i finalen, mens flere af konkurrenterne måtte igennem en semifinale. Emma Aastrand Jørgensen tog guldet foran Dora Lucz fra Ungarn og polske Marta Walcsykiewicz. Ingen af dem var dog i nærheden af at true danskeren.

Tennis. For anden uge i streg er 18-årige Holger Rune klar til en finale. Lørdag besejrede han verdens nr. 220, argentinske Thomas Etcheverry, i semifinalen i en ATP Challenger-turnering i italienske Biella. Challenger-turneringerne rangerer lige under ATP-turneringerne. De to kombattanter måtte ud i tre sæt, og Holger Rune vandt 7-5, 2-6, 6-2.

Foto: Jens Dresling Assisterende landstræner Morten Wieghorst og landstræner Kasper Hjulmand diskuterer under lørdagens træning i Brøndby.

Assisterende landstræner Morten Wieghorst og landstræner Kasper Hjulmand diskuterer under lørdagens træning i Brøndby.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har forståelse for, at Bosnien-Hercegovina søndag aften møder op til testkampen mod Danmark med et delvist amputeret hold. Bosnierne er blandt andre rejst til Danmark uden profilerne Edin Dzeko (Roma), Edin Visca (Basaksehir), Miralem Pjanic (Barcelona) og Marko Pjaca (Juventus-ejet), men det devaluerer ikke søndagens kamp, fastslår Kasper Hjulmand. »Vi havde set det komme fra lang afstand, for sæsonen har været meget hård for en del af deres spillere, så jeg kan godt forstå, hvorfor nogle spillere har brug for at hvile. De kommer med et stærkt hold, og vi er forberedt på dem. De har mange gode spillere«, siger Kasper Hjulmand.

Golf. Linette Holmslykke sikrede sig lørdag sit bedste resultat hidtil i karrieren. På Ladies European Tour blev hun delt nr. 5 i turneringen Jabra Ladies Open i Frankrig. Hun gik turneringen i et slag under par. Den 17-årige slovener Pia Babnik vandt turneringen efter omspil med engelske Annabel Dimmock.

Tennis. Den forsvarende mester i kvindernes singlerække ved French Open, 20-årige polske Iga Swiatek, gik lørdag videre til 4. runde i dette års turnering. Swiatek vandt 7-6 (7/4), 6-0 over estiske Anett Kontaveit og skal næste gang møde et andet af WTA Tourens unge stortalenter, den 18-årige ukrainer Marta Kostyuk.

Ishockey. Canada er klar til VM-finalen. Det står klart, efter at canadierne besejrede USA 4-2 i semifinalen lørdag eftermiddag i Letlands hovedstad, Riga. I finalen venter Finland, der vandt 2-1 over Tyskland. Finalen spilles søndag aften.

Motorsport. Charles Leclerc var i tårer, da han for to weekender siden måtte opgive at stille op i formel 1-løbet på hjemmebane i Monaco efter at have sikret sig pole position. Nu kan Ferrari-stjernen smile igen. Lørdag kørte han sig således igen i pole position. Denne gang skete det på bybanen i gaderne i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Lørdag henviste Lewis Hamilton (Mercedes) til andenpladsen. Max Verstappen (Red Bull), som lige nu fører verdensmesterskabet, starter som treer i søndagens løb.

Håndbold. En scoring i tomt mål i allersidste sekund sikrede lørdag Nykøbing Falster Håndboldklub en plads i finalen i kvindernes pokalturnering. København Håndbold udlignede med fem sekunder igen, men NFH sendte bolden hurtigt op til midten, og fordi københavnerne havde spillet syv mod seks i sidste angreb, var målmanden ikke nået ind på kassen. Johanna Westberg fik bolden og kastede den i tomt net til slutresultatet 28-27. Finalen bliver spillet søndag. NFH skal op imod de nykårede danmarksmestre fra Odense Håndbold, der vandt sin semifinale 30-28 over Herning-Ikast efter forlænget spilletid.

Cykling. De allerstærkeste klatrere lukkede op for sluserne, da 7. etape af Critérium du Dauphiné lørdag blev afgjort. Op ad stigningen La Plagne sloges de største navne om sejren, men ganske uventet var det den 24-årige ukrainer Mark Padun fra Bahrain-holdet, der snød dem alle. Sammen med Sepp Kuss (Jumbo-Visma) kørte han væk fra favoritgruppen, og senere satte han amerikaneren, som ellers har lignet en mand i storform. Blandt klassementets favoritter blev Richie Porte (Ineos) den helt store vinder. Han satte således sine konkurrenter til vægs, snuppede andenpladsen og kørte sig i den gule førertrøje.

Tennis. Lørdag eftermiddag bød mændenes 3. runde i øverste lodtrækningshalvdel ved French Open på en interessant italiensk duel mellem den erfarne Marco Cecchinato og den lovende teenager Lorenzo Musetti. Opgøret holdt højt niveau og måtte ud i fem sæt, før Musetti vandt 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3. I 4. runde venter topseedede Novak Djokovic, der lørdag let fejede Litauens Ricardas Berankis af banen i tre sæt. Hos kvinderne skal USA’s Sloane Stephens efter en 6-3, 7-5-sejr over tjekkiske Karolina Muchova møde endnu en tjekke i 4. runde, for Barbora Krejcikova knækkede i overbevisende stil den 5. seedede ukrainer Elina Svitolina i to sæt, 6-3, 6-2.

Fodbold. Manchester City-forsvareren Ruben Dias er lørdag blevet kåret til Årets Spiller i Premier League. Den 24-årige portugiser har vundet kåringen foran andre prominente navne som holdkammeraten Kevin De Bruyne og ligatopscoreren Harry Kane fra Tottenham. Dias kom til City sidste sommer fra Benfica og har scoret en enkelt gang for Manchester-holdet, der vandt det engelske mesterskab. Portugiseren har samtidig været en væsentlig årsag til, at City blot lukkede 32 mål ind i Premier League. Det er anførerne fra de 20 klubber i Englands bedste fodboldrække, der har deltaget i afstemningen. Derudover indgår stemmer fra fans og bedømmelsen fra et ekspertpanel i kåringen.

Motorsport. Den hollandske racerkører Max Verstappen (Red Bull) har fået en fremragende start på sæsonen i formel 1. Men i den tredje og sidste træning før søndagens grandprix i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, gik det galt for den 23-årige hollænder, der topper VM-stillingen. På bybanen kom han med for høj fart ind i sving 15 og mistede vejgrebet, så hans racerbil endte i barrieren. Med en halv time tilbage blev træningen midlertidigt stoppet, så banen kunne gøres rent for vragdele fra den ødelagte bil. Der venter nu Red Bull-folkene i teamets garage en opgave med at få racerbilen klar til kvalifikationen, der går i gang lørdag klokken 14 dansk tid.

Fodbold. Stjerneangriberen Neymar og det brasilianske landshold er godt på vej mod næste års VM i Qatar. Natten til lørdag dansk tid hentede Brasilien, der nu fører den sydamerikanske kvalifikationen foran Argentina, på hjemmebane den femte sejr i ligeså mange kampe, da Ecuador blev besejret med 2-0 på scoringer ved Richarlison og Neymar. Sidstnævntes scoring kom i overtiden efter et komisk forløb.

Dommeren havde først dømt frispark mod Brasiliens Gabriel Jesus, men efter et fire minutter langt VAR-tjek blev de brasilianske værter i stedet tildelt et straffespark. Det blev Neymar sat til at eksekvere, men PSG-stjernen kiksede. Midt i Ecuadors efterfølgende angreb besluttede dommeren sig for at dømme omspark til Neymar, og denne gang havde angriberen bedre held med sit forsøg og gjorde det til slutresultatet 2-0.

Tennis. Schweiziske Stanislas Wawrinka har trukket sig fra sommerens Wimbledon. Det meddeler ATP. Årsagen er den vedvarende fodskade, der også holder den 36-årige schweizer ude af French Open i Paris. Verdensranglistens nr. 24 har deltaget i Wimbledon 15 gange, og hans bedste resultat er kvartfinaler i 2014 og 2015. Wawrinka har tre grand slam-titler på cv’et: Australian Open (2014), French Open (2015) og US Open (2016).

Fodbold. Waliseren Gareth Bale forventer at få en snak om sin fremtid med Real Madrids nyansatte cheftræner, Carlo Ancelotti, efter sommerens EM. 31-årige Bale har i den seneste sæson været udlejet til Tottenham, efter at han var blevet kørt ud på et sidespor i Real Madrid. »Jeg ved, at Carlo er kommet tilbage, og jeg har et godt forhold til ham«, siger Bale til Sky Sports. Angriberen, der har et år tilbage af sin kontrakt i Real Madrid, slår dog fast, at hans fokus lige nu er på EM med det walisiske landshold.

Ishockey. Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets er kommet yderligere bagud i NHL-kvartfinaleserien mod Montreal Canadiens. Med et 0-1-nederlag i anden kamp natten til lørdag dansk tid er Jets nu bagud 0-2 i serien, som spilles bedst af syv kampe. Hovedrollerne i kampen blev indtaget af Tyler Toffoli, der scorede kampens enlige mål, og Montreal-målmanden Carey Price, der stod for 30 redninger.

Fodbold. Uroen ulmer under Copa América, efter at Brasilien for få dage siden tilbød at afholde den store fodboldturnering med kort varsel. Beslutningen om at overtage værtskabet for Copa América, der spilles fra 13. juni til 10. juli, er nemlig ikke lige populær alle steder. Borgmesteren i storbyen Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vil ikke tøve med at aflyse kampe i Rio, hvor han har mere fokus på at bekæmpe udbredelsen af coronavirus. »Jeg ser ikke nogen fordel ved at være vært for kampe i Copa América. Vi har ikke bedt om at få Copa América, og hvis I ønsker at høre min mening, så mener jeg ikke, at det er det rette tidspunkt at afholde sådan en turnering«, siger Eduardo Paes.