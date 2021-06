Holger Rune får bøde for homofobiske tilråb

Tennis. Holger Rune får en bøde på 1.500 euro - cirka 11.000 kroner - for sine homofobiske udbrud i en kamp for nylig. Det oplyser en talsperson for ATP, herrernes internationale tennisorganisation, til TV2 Sport. Holger Rune råbte blandt andet »Din kussespiller, mand!« og »Du kan kraftedeme ikke noget selv! Du går bare og spiller bøsserøv!« efter sin modstander, Thomas Etcheverry, i semifinalen i challengerturneringen i italienske Biella. ATP oplyser, at det tæller som en formildende omstændighed, at Rune efterfølgende har undskyldt og i øvrigt ikke har en forhistorie med lignende hændelser.

Tennis. Sensationsvinderen i damesingle ved French Open, tjekken Barbora Krejčíková, er hoppet 18 pladser frem på verdensranglisten. Her er hun nu nummer 15. Clara Tauson er faldet tre pladser tilbage og er nummer 93.

Tennis. På mændenes rangliste er der avancement på 60 pladser til Holger Rune. Han rangerer nu som nummer 231. Opstigningen på listen kommer, efter Holger Rune vandt sin første turnering på challengerniveau i forrige uge. Den præstation blev dog delvist overskygget af, at den unge dansker i semifinalen kom med homofobiske kommentarer, som han siden undskyldte.

Badminton. Den tidligere OL- og VM-guldvinder i herredouble i badminton Markis Kido er død efter et hjertestop. Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF). Han blev 36 år. Indonesiske Kido vandt VM i 2007 og OL i 2008 med makkeren Hendra Setiawan. De sejrede også ved Denmark Open i 2008. Ved OL slog Kido og Setiawan danske Lars Paaske og Jonas Rasmussen i semifinalen.

Atletik. Mo Farah, der vandt OL-guld på 5.000 og 10.000 meter i både 2012 og 2016, gør 25. juni endnu et forsøg på at kvalificere sig til sommerens lege i Tokyo. 5. juni missede briten kvalifikationskravet på 10.000 meter, men 25. juni stiller den 38-årige atlet op i et i løb, der afvikles i forbindelse med de britiske mesterskaber. Her skal et specielt inviteret felt hjælpe Farah til at knække tiden, som sikrer en billet til Tokyo.

Basketball. Med en sejr på 125-118 gjorde Phoenix Suns rent bord og vandt serien over Denver Nuggets med 4-0. Dermed er Suns for første gang i 11 år klar til finalen i Western C