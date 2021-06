Mexicos fodboldlandshold straffes for homofobi blandt fans

Fodbold. Når det mexicanske landshold på hjemmebane i september og oktober møder henholdsvis Jamaica og Canada i VM-kvalifikationen, bliver det uden opbakning fra fans. Homofobiske tilråb fra holdets fans har fået Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at straffe Mexico med to hjemmekampe i VM-kvalifikationen for tomme tribuner. Det oplyser Fifa’s disciplinærkomité fredag. Det var tilbage i marts, at mexicanske fans sendte homofobiske ytringer i retning af modstanderne, da Mexico mødte først Den Dominikanske Republik og siden USA i kvalifikationen til OL.

Fodbold. FC København slipper for en tur til Hviderusland, når de i næste måned skal møde FC Torpedo-Belaz Zhodino i kavlifikationen til Conference League. På grund af EU-sanktioner, der blandt andet betyder, at der ikke er flyrejser mellem EU og Hviderusland, har Uefa besluttet, at returkampen vil blive spillet på neutral bane i et land, begge hold kan rejse til. Hvor returkampen skal afvikles, er endnu uvist.

Tennis. Ved græsturneringen i Halle lykkedes det fredag Roger Federers overmand, den unge canadier Felix Auger-Aliassime, at spille sig i lørdagens semifinaler, da han vandt 6-3, 6-2 over Marcos Giron, USA. Næste udfordring bliver franske Ugo Humbert, der vandt i tre sæt over amerikanske Sebastian Korda, søn af den tidligere tjekkiske grand slam-vinder Pert Korda. Den anden semifinale spilles mellem russiske Andrei Rublev og georgiske Nikoloz Basilashvili.

Fodbold. Den 21-årige AaB-spiller Lukas Klitten skifter til Italiens næstbedste række. Serie B-klubben Frosinone meddeler på sin hjemmeside, at man har skrevet en kontrakt med venstrebacken frem til sommeren 2025.

Fodbold. En knæskade tvang Zlatan Ibrahimovic til et EM-afbud, og nu har den svenske stjerne været på operationsbordet for at få bugt med problemerne. Hans italienske klub, AC Milan, meddeler på sin hjemmeside, at den 39-årige angriber har gennemgået en vellykket operation fredag. Ifølge italienske medier koster operationen Ibrahimovic en pause på et par måneder.

Cykling. Slovenerne Primoz Roglic og Tadej Pogacar er nok på forhånd de to største favoritter til Tour de France-sejren i år. Men Team Inoes kommer med et hold, som bestemt kan udfordre. Tour-vinderen fra 2018, Geraint Thomas, bliver som udgangspunkt kaptajn på holdet, men flere af hans løjtnanter er klar til at tage over, hvis ikke Thomas kan levere varen. Han bliver således flankeret af Richard Carapaz, Richie Porte, Tao Geoghegan Hart, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe og Dylan van Baarle. Især de tre førstnævnte kunne formentlig få en kaptajnrolle på en del andre hold.

Fodbold. FC København har sagt farvel til sin nuværende tredjekeeper Stephan Andersen, som samtidig indstiller fodboldkarrieren. Den 39-årige målmand har kontraktudløb denne sommer, og han får ikke forlænget aftalen, meddeler FC København på sin hjemmeside. »Stephan er en super fyr og en topprofessionel spiller, som vi har været utroligt glade for at have i klubben«, siger FCK’s sportsdirektør Peter Christiansen og tilføjer: »Han har været med til at vinde titler og stået store kampe for klubben, og så har han altid bidraget til, at kvaliteten i hverdagen har været på højt niveau, også i de perioder, hvor han har følt, at han ikke har spillet de kampe, han fortjente. Det skal han have stor kredit for«.

Cykling. Når Tour de France-feltet i næste uge ruller afsted fra Brest, bliver det uden danskerne Mads Würtz Schmidt og Andreas Kron. Det fremgår af listen over ryttere, som henholdsvis Israel Start-Up Nation og Lotto Soudal har offentliggjort forud for det tre uger lange etapeløb. Det er andet år i træk, at Würtz bliver fravalgt til Tour de France af Israel-holdet, som tager til løbet med en række særdeles erfarne navne. Modsat Würtz er ryttere som Chris Froome, Dan Martin, André Greipel og Michael Woods således udtaget. Hos Lotto Soudal ville Kron have været en overraskelse på holdet, men danskeren har gjort sit for at banke på til en plads med sin kørsel på det seneste.

Fodbold. Kasper Høgh skifter klub, men behøver formentlig ikke at flytte. Fredag oplyser Randers FC, at man har solgt angriberen til Hobro, der spiller i 1. division. De to byer ligger kun små 30 kilometer fra hinanden. Høgh har skrevet under på en treårig kontrakt med Hobro.

Fodbold. Simon Poulsen er ny assisterende træner i SønderjyskE. Den tidligere landsholdsspiller overtager posten fra Niels Lodberg, der har ønsket at stoppe i klubben, skriver Sønderjyske på sin hjemmeside. Simon Poulsen stoppede som spiller i SønderjyskE i januar 2019 og har siden haft titel af assistent- og transitionstræner i superligaklubben.

Fodbold. Den tidligere Juventus-spiller og -præsident Giampiero Boniperti er død. Han blev 92 år. Det oplyser Juventus fredag. Boniperti, der var angriber, spillede fra 1946 til 1961 over 400 kampe og scorede 179 mål for den italienske storklub. Det blev til fem mesterskaber og to pokaltitler undervejs. Han stoppede som klubbens mest scorende spiller gennem tiden. Fra 1971 til 1990 var Boniperti præsident i Juventus, og under hans ledelse blev det til 16 titler, herunder mindst én i alle Uefa’s daværende klubturneringer.

Politik. Der er kampvalg, når Thomas Bach og Hans Natorp lørdag går på jagt efter formandsposten på Danmarks Idrætsforbunds (DIF) årsmøde. Efter 14 år i spidsen for DIF takker Niels Nygaard lørdag morgen af som formand og giver posten videre til en af organisationens to næstformænd.

Fodbold. Den tidligere landsholdsspiller Peter Løvenkrands har scoret sit første cheftrænerjob på divisionsniveau. Den 41-årige er således er ny cheftræner i 1. divisionsklubben Fremad Amager. Peter Løvenkrands har tidligere arbejdet som træner på den skotske klub Rangers’ akademi og for Rangers’ andethold.

Fodbold. AaB har købt den 23-årige offensivspiller Louka Prip fra nedrykkerne AC Horsens. Den tidligere Hvidovre-spiller er blevet udstyret med en fireårig kontrakt i den nordjyske superligaklub. »Louka er både kreativ, arbejdsom og udfordrende i sit spil, og hans usædvanligt gode venstreben er et godt våben såvel i åbent spil som ved standardsituationer«, siger AaB-sportschef Inge André Olsen.

Fodbold. Det brasilianske landshold har fået en perfekt start på Copa América, hvor holdet har hjemmebane. Natten til fredag kom den anden sejr på stribe i hus, da Peru blev slået hele 4-0. Alex Sandro sørgede for 1-0, mens Neymar, Ribeiro og Richarlison scorede i 2. halvleg. I nattens anden kamp i gruppe B spillede Colombia 0-0 mod Venezuela. Brasilien topper gruppe B med 6 point, Colombia har 4.

Direkte sport i tv Fredag 18. juni DR 1 18.00 Fodbold: Kroatien­-Tjekkiet 21.00 Fodbold: England­-Skotland TV 2 Sport 11.00 Tennis: Bett1 Open (k) TV3+ 15.00 Fodbold: Sverige-­Slovakiet TV3 Sport 09.45 Fodbold: EM, landsholdslejren 11.25/14.55 Formel 1: GP Frankrig, træning 16.05 Hestevæddeløb: Royal Ascot 19.30 Golf: US Open TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Noventi Open (m) 01.30 Basketball: NBA Vis mere

Fodbold. Premier League-klubben Aston Villa har hentet en gammel kending hjem til næste sæson. 35-årige Ashley Young er hentet hos det italienske mesterhold Inter. Young spillede fra 2007 til 2011 også for Aston Villa, inden han skiftede til Manchester United.

Golf. Efter 1. runde af US Open ligger amerikaneren Russell Henley på førstepladsen i fire slag under par. På anlægget i San Diego i Californien måtte spillet indstilles sent torsdag på grund af mørke og en del spillere mangler derfor at færdiggøre 1. runde. Deriblandt var sydafrikaneren Louis Oosthuizen, der var fire under par efter 16 huller, da spillet blev indstillet.