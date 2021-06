Udebanefans må tage på stadion i Superligaen fra 1. august

FAKTA Direkte sport i tv DR1 21.00 Fodbold: Portugal-Frankrig DR2 21.00 Fodbold: Tyskland-Ungarn TV 2 Sport 13.00 Badminton: DM for hold, bronze 19.00 Badminton: DM for hold, finale 01.05 Fodbold: N. England-NY Red Bulls TV3+ 18.00 Fodbold: Sverige-Polen TV3 Sport 18.00 Fodbold: Slovakiet-Spanien 02.05 Ishockey: NHL TV3 Max 19.00 Håndbold: Erlangen-Flensburg (m) TV 2 Sport X 12.00 Tennis: ATP Eastbourne (m) 02.30 Basketball: Milwaukee-Atlanta Vis mere





Fodbold. Siden coronapandemiens udbrud har det kun været hjemmeholdene, der har kunnet få opbakning fra lægterne, i de perioder hvor fans har haft tilladelse til at være på stadion. Men det ændrer sig snart. Fra 1. august må der nemlig også være fans af udeholdet til stede under kampene i de bedste danske rækker. Det bekræfter Divisionsforeningen over for netmediet bold.dk. 2021/22-sæsonen i Superligaen starter op 16. juli, og i 1. division ruller bolden fra 23. juli. Alligevel er det altså først fra 1. august, at fans må rejse med deres yndlingshold til udekampe.

»Vi har taget den beslutning, fordi stadion lige nu er indrettet og sektioneret på en bestemt måde. Hele operationen er lagt op, som den er«, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen til bold.dk. Derfor giver det ikke mening at lave nye omfattende planer for to spillerunder, når der stadig er en myndighedsvurdering, der siger, at der skal være afstand mellem tilskuerne, påpeger han.

Foto: Jaroslav Ozana/Ritzau Scanpix Armand Duplantis har verdensrekorden i stangspring (6,18 m), og han lover selvsikkert, at der kommer flere store ting fra hans side.

Atletik. Det svenske stangspringsfænomen Armand Duplantis er ikke let at stoppe, uanset hvilke vilkår han konkurrerer under. På det seneste har han leveret varen, både når det har været koldt og blæsende og endda regnvejr. Således også tirsdag aften, da han stillede til start i Karlstad. Det var koldt, og det regnede, men alligevel lykkedes Duplantis med at vinde konkurrencen via et spring over 6,00 meter. »Det er de værste betingelser, jeg nogensinde har sprunget 6 meter under, men jeg føler mig så stærk i tilløbet, at jeg ved, der snart kommer til at ske noget specielt«, siger 21-årige Armand Duplantis ifølge worldathletics.org.

Håndbold. Man skal passe på med at ændre noget, der virker. Sådan har landstræner Nikolaj Jacobsen formentlig tænkt, da han skulle finde ud af, hvem der skal med til Tokyo for at forsvare Danmarks OL-guldmedaljer fra 2016. Onsdag satte landstræneren navn på de 19 spillere, der udgør den danske bruttotrup. Jacobsen har ikke ændret ret meget på det hold, der i januar vandt VM. Rasmus Lauge glimrer ved sit fravær. Den danske playmaker er endnu ikke spilleklar oven på den alvorlige knæskade, han pådrog sig i december og som også holdt ham ude af VM. Her er den danske bruttotrup til OL i Tokyo:

Målmænd: Niklas Landin (Kiel), Kevin Møller (FC Barcelona), Emil Nielsen (Nantes)

Fløjspillere: Magnus Landin (Kiel), Emil Jakobsen (GOG), Lasse Svan (Flensburg-Handewitt), Johan Hansen (Hannover-Burgdorf)

Stregspillere: Henrik Toft Hansen (Paris Saint-Germain), Magnus Saugstrup (Aalborg Håndbold), Simon Hald (Flensburg-Handewitt)

Bagspillere: Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain), Mads Mensah (Flensburg-Handewitt), Henrik Møllgaard (Aalborg Håndbold), Jacob Holm (Füchse Berlin), Lasse Andersson (Füchse Berlin), Morten Olsen (GOG), Michael Damgaard (Magdeburg), Mathias Gidsel (GOG), Nikolaj Øris (Bjerringbro-Silkeborg)

FAKTA OL-medaljemål OL i Rio i 2016:

Målsætning: 10 medaljer

Medaljer: 15 (2 guld, 6 sølv, 7 bronze)

OL i London i 2012:

Målsætning: 8 medaljer

Medaljer: 9 (2 guld, 4 sølv og 3 bronze)

OL i Beijing i 2008:

Målsætning: 7 medaljer

Medaljer: 7 (2 guld, 2 sølv og 3 bronze) (Kilder: DIF, Ritzau) Vis mere

Olympisk. Danmark satser på minimum at hente 8-10 medaljer ved OL i Tokyo. Sådan lyder målsætningen, som Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammen er kommet frem til. Medaljerne forventes at blive vundet i blandt andet cykling, håndbold, sejlsport, kajak, badminton, svømning, ridning, roning og skydning. Normalt er målsætningen et meget præcist antal medaljer. I 2016 var målet eksempelvis 10 medaljer, hvor det blev til 15. Men på grund af de aflysninger, coronapandemien har medført, er analysegrundlaget for atleternes niveau denne gang begrænset, og derfor meldes der i år et resultatspænd ud. Det fortæller Søren Simonsen, chef de mission i DIF. »Resultatmålsætningen skal ses i det lys, at vi denne gang er mere usikre på, hvor vi står som samlet dansk hold i forhold til for fem år siden, siger Søren Simonsen.

Foto: Szilard Koszticsak/Ritzau Scanpix Emma Aastrand Jørgensen i kajak er blandt de atleter, der er favoritter til at at erobre en medalje ved OL i Tokyo.

Emma Aastrand Jørgensen i kajak er blandt de atleter, der er favoritter til at at erobre en medalje ved OL i Tokyo. Foto: Szilard Koszticsak/Ritzau Scanpix

Basketball. Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant, har indgået forlig med selskabet, som ejede den helikopter, der styrtede ned og kostede den tidligere stjerne og flere andre personer livet i begyndelsen af 2020, i en sag om uagtsomt manddrab. Det skriver Reuters. Også de øvrige pårørende er med i forliget. Vanessa Bryant sagsøgte både politiet, helikopterselskabet og helikopterpiloten Ara Zobayan, der selv mistede livet. Der er også indgået forlig med boet efter helikopterpiloten.

Fodbold. Den nye klub i Superligaen, Silkeborg IF, har skrevet kontrakt med den tidligere AaB- og FC Nordsjælland-målmand Nicolai Larsen. Han kommer til fra franske EA Guingamp og har underskrevet en toårig kontrakt, oplyser klubben på sin hjemmeside. På den måde genforenes 30-årige Nicolai Larsen med Kent Nielsen, som han arbejdede sammen med, da AaB i 2014 vandt det danske mesterskab.

Tennis. Den spanske veteran Feliciano Lopez har konsolideret sin status som en ATP Tourens store personligheder. Hans klassiske serv og volley-stil har skaffet ham en lang karriere, og nu kan han også notere 500 sejre på Touren. Det skete tirsdag, da han på Mallorca besejrede russiske Karen Khachanov i tre sæt. »For mig er det at kunne få lov til stadig at spille med på det her niveau større end de 500 sejre. Jeg havde ikke regnet med at kunne spille med på ATP Touren som 40-årig, hvilket jeg bliver til september«, siger Feliciano Lopez til atptour.com. I Mallorca-kvartfinalen skal Lopez møde franske Adrian Mannarino. Den topseedede russer Daniil Medvedev skal møde norske Casper Ruud.

Foto: Agustin Marcarian/Ritzau Scanpix Mange fans af den afdøde argentinske fodboldstjerne Diego Maradona var tirsdag på gaderne i Argentina, hvor 35 års-dagen for Maradonas berømte scoring mod England blev fejret. Her sker det i Buenos Aires.

Mange fans af den afdøde argentinske fodboldstjerne Diego Maradona var tirsdag på gaderne i Argentina, hvor 35 års-dagen for Maradonas berømte scoring mod England blev fejret. Her sker det i Buenos Aires. Foto: Agustin Marcarian/Ritzau Scanpix

Fodbold. Selv om Argentina sent mandag aften lokal tid spillede sig videre til kvartfinalerne ved Copa América, var det en helt anden begivenhed, der stjal opmærksomheden dagen efter i den fodboldgale nation. Tirsdag var det nemlig præcis 35 år siden, at Diego Armando Maradona scorede, hvad mange anser for at være det bedste mål i fodboldhistorien i en 2-1-sejr over England i kvartfinalen ved VM i 1986. Og det blev markeret i hele Argentina.

For at mindes den fantastiske scoring indtog tusindvis af argentinere således deres vindueskarme, balkoner og haver for at råbe »mål« nøjagtig klokken 16.09 lokal tid. Det var det præcise tidspunkt, hvor Maradona sendte bolden i nettet efter en fantastisk dribletur på stadionet Estadio Azteca i Mexico den 22. juni 1986.