Philipp Lahm: Med sit åbne brev mod racisme har han gjort det klart, at han ser sit job som en samfundsmæssig opgave

Som repræsentant for EM-slutrunden i Tyskland i 2024 er jeg naturligvis optaget af, hvordan hjemmeholdet tager sig ud, og hvilket indtryk det gør. Det et vigtigt for atmosfæren og turneringens gennemslagskraft, at hjemmeholdet spiller modigt og spreder optimisme. At der blandt spillerne er personligheder, som fansene kan identificere sig med. At holdet er klar over, og I kan mærke, at det spiller på hjemmebane.

Tilskuerne vil vurdere spillerne efter, hvordan de tager ansvar, og de ønsker at se et hold, der vokser i løbet af turneringen. Hvis de oven i købet udvikler en særlig spillestil, der kendetegner netop dette landshold – og det gør de som regel – er det nemt at få øje på landsholdenes rækkevidde og den sociale betydning af EM- og VM-slutrunder. Historien rummer flere eksempler på, at fodbolden på den måde får tilført ekstra værdi: England 1996, Frankrig 1998 og Tyskland 2006.