Fodboldfans uden billet stormer Wembley ved EM-finale

Der er ubudne gæster til EM-finalen på Wembley.

Flere personer er ifølge sikkerhedsmyndighederne på stadion trængt ind på den engelske nationalarena uden at have billet til braget mellem England og Italien.

Det skriver flere journalister på Twitter. Blandt andre Tariq Panja, der arbejder for New York Times.

»Wembley erkender endelig, at folk er trængt ind på stadion«, skriver han på Twitter.

På de sociale medier florerer adskillige videoer, der angiveligt viser personer, som vælter eller stormer sikkerhedsbarrierer. Både for at komme ind på Wembleys område og for at komme ind på selve stadion.

Opdateres...

ritzau