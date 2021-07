Danmarks verdensmestre vinder OL-test, men får skadet to spillere

Håndbold. De danske verdensmestre var på hælene i store dele af OL-testen mod Sverige, men endte alligevel med at vinde landskampen i Hillerøds Royal Stage med 31-30. Kampen var den sidste på dansk grund inden afrejsen til Japan, hvor guldet far Rio de Janeiro i 2016 skal forsvares. Og landstræner Nikolaj Jacobsen fik set et dansk hold, der i 1. halvleg virkede slidt efter en lang sæson, men som efter pausen spillede sig op. Især Mathias Gidsel gjorde det godt med masser af energi ligesom Mikkel Hansen også fik spillet sig op i løbet af kampen. Morten Olsen blev skadet under opvarmningen og venstre fløj Emil Jakobsen, der skal med til Japan som reserve, blev skadet under kampen. Hvad det betyder for de to spilleres deltagelse i OL, er ikke klart. Sverige, som Danmark besejrede i VM-finalen i januar, fik skadet holdets altoverskyggende profil, playmakeren Jim Godtfridsson. Heller ikke omfanget af hans skade er kendt.

EM-fodbold. Italiens målmand, Gianluigi Donnarumma, er blevet kåret som turneringens bedste spiller, mens Spaniens Pedri er kåret som bedste unge spiller. Italiens målmand blev den helt store helt for sit land, da han reddede to forsøg i straffesparkskonkurrencen mod England, og sikrede landet sin første EM-titel siden 1968. Men titlen som bedste spiller får han i den grad også for sine sikre præstationer igennem hele turneringen. Han er samtidig den første målmand til at blive kåret til EM’s bedste spiller, siden Uefa indførte prisen i 1996.

Håndbold. Efter en afstemning blandt spillerne i HTH Herreligaen, 1. division og de danske udlandsprofessionelle er Niklas Landin med 68 procent af stemmerne kåret til årets mandlige landsholdsspiller. Mikkel Hansen, der syv gange tidligere har modtaget samme hæder, fik 18 procent af stemmerne, mens Mads Mensah Larsen blev treer med 8 procent af stemmerne.

Fodbold. Atlético Madrid har købt midtbanespilleren midtbanespilleren Rodrigo de Paul i den italienske klub Udinese. De spanske mestre har udstyret argentineren med en femårig kontrakt.

Fodbold. Oprykkerne fra Silkeborg fik ikke den bedste tænkelige generalprøve på sæsonstarten i Superligaen. I mandagens sidste testkamp mod Hamburger SV, som endte med et 0-1-nederlag, pådrog den centrale islandske midtbanespiller Stefan Teitur Thordarson sig en knæskade. En skanning tirsdag skal afsløre skadens omfang.

Cykling. Deceunick-Quick Step kommer i 2022 til at hedde Quick Step-Alpha Vinyl. Det skriver holdet på sin hjemmeside. Alpha Vinyl er et datterselskab til det belgiske gulvfirma Quick Step, som for nylig forlængede sin sponsoraftale med holdet frem til 2027. Quick Step har været storsponsor for holdet siden 1999. Undervejs har flere andre firmaer også haft deres navne på trøjerne.

EM-fodbold. Gareth Southgate forsvarer unge straffeskytter, som brændte i finalen søndag aften. Samtidig står han ved sin beslutning om at sætte to helt unge spillere til at sparke - 19-årige Bukayo Saka og 21-årige Jadon Sancho: »Vi har forberedt os så godt, som vi kunne på dette scenarie, og det er mit ansvar. Jeg valgte, hvilke fyre der skulle sparke«, siger Southgate og tilføjer:

»Vi har arbejdet på det til træning, og det er den rækkefølge, vi kom frem til. Det er min beslutning at give ham (Saka, red.) det straffespark, så det er mit ansvar. Det er ikke hans, Marcus’ eller Jadons skyld«.

23-årige Marcus Rashford brændte også fra pletten. Dermed brændte de spillere, som blev skiftet ind udelukkende for at deltage i straffesparkskonkurrencen.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.00 Håndbold: Danmark-Sverige (m) TV 2 Sport 15.00 Tennis: Nordea Open (m)

EM-fodbold. De tre unge, spillere som brændte straffespark er efterfølgende blevet udsat for racisme på sociale medier. Det har fået Det Engelske Fodboldforbund (FA) til at reagere: »Vi kan ikke sige det mere tydeligt. Alle, der står bag sådan en afskyelig adfærd, er ikke velkomne til at følge holdet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de berørte spillere«, skriver de i udtalelsen og tilføjer, at de opfordrer til, at de ansvarlige bliver hårdest muligt straffet. Londons Metropolitan Police oplyser, at de vil gå ind i sagen.

Også premierminister, Boris Johnson, fordømmer opførelsen på sin Twitter:

EM-fodbold. De har ikke tabt siden september 2018, og i går aftes kom fodbolden så for alvor til Rom. Det så ellers ikke godt ud for italienerne, da England scorede indenfor de første minutter af kampen: »Vi lukkede et hurtigt mål ind og var i problemer, men derfra dominerede vi. Drengene er fantastiske. Jeg ved ikke, hvad jeg mere skal sige«, lød det fra en rørt Roberto Mancini, som står i spidsen for det italienske landshold.

Det var også en rørt anfører,Giorgio Chiellini, som udtalte sig efter kampen: »Det er historisk. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Vi følte, at der var en smule magi i luften, da vi startede denne turnering, og den følelse er bare vokset dag for dag«.

Og der var naturligvis fest i Italiens gader, da titlen var hjemme.

EM-fodbold. Det er aldrig sjovt at tabe. Slet ikke, når der er tale om en EM-finale. Slet ikke på hjemmebane foran flere tusinde forventningsfulde fans. Det gør ondt. Og det vil det gøre resten af karrieren, lyder det fra Englands anfører, Harry Kane, til BBC Sport: »Drengene kunne ikke have givet mere. Det er den værste følelse i verden at tabe efter straffespark, men det har været en fantastisk turnering. Vi bør være stolte og holde vores hoveder højt. Det kommer til at gøre ondt nu, det kommer til at gøre ondt resten af vores karrierer«.

Håndbold. Lige om lidt rejser håndboldherrerne til OL med et mål om at forsvare guldet fra 2016. Sådan lyder meldingen fra landstræner Nikolaj Jacobsen: »Vores målsætning er at tage over og spille noget god håndbold og komme så langt som overhovedet muligt. Hvis det er at få en OL-medalje hjem, så vil vi være glade for det. Men vi skal gå efter at komme så langt som muligt. Vi er forsvarende verdensmestre, så vi går efter at vinde det hele. Men det er der mange andre dygtige hold, der også gerne vil«.

Fodbold. AGF har skrevet en femårig kontrakt med 22-årige Dawid Kurminowski. I sidste sæson blev polakken topscorer i den slovakiske liga, hvor han tørnede ud for MSK Zilina: »Dawid er en klassisk 9’er, der besidder gode afslutningsfærdigheder med begge ben og hovedet. Han er hurtig, placerer sig godt i feltet og er sulten efter at score mål«, lyder det fra sportschef Stig Inge Bjørnebye på klubbens hjemmeside.

Cykling. Med sin kontrakt hos Trek-Segafredo bliver Asbjørn Hellemose den næste dansker på cyklingens World Tour. Den 22-årige ser frem til at få muligheden: »Siden jeg var fem år gammel har det været min drøm at blive World Tour-rytter, så det er virkelig stort for mig, at det sker nu«, siger Hellemose. De seneste to år har han kørt for Mendrisio og gjort sig positivt bemærket i ungdomsudgaven af Giro d’Italia, hvor han i 2020 endte som samlet nier og tidligere i år som femmer.

Basketball. Den græske basketballstjerne Giannis Antetokounmpo blev den helt store helt, da han scorede 41 point og var en af de helt store årsager til, at Milwaukee løb med sejren, da de slog Phoenix Suns med 120-100 i NBA’s finaleserie. Det var en vital sejr for Milwaukee, som fik sin første sejr i finaleserien, hvor Phoenix nu fører 2-1. Der spilles bedst af syv kampe.

Cykling. Der er hviledag i Tour de France, men Magnus Cort regner ikke med, at han kan slappe helt af. For der venter en bjergetape tirsdag, som han bliver nødt til at forberede sig på: »Der skal nok trænes en del, desværre. Det vil ikke være sjovt at have en dårlig dag, hvis der bliver kørt stærkt allerede op ad den første stigning. Det kan nogle gange være svært at komme i gang efter hviledagen, og det er normalt ikke en bjergetape, man starter med«, siger danskeren.