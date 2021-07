Mikkel Damsgaards frisparksbrag mod England kan blive EM's bedste

Fodbold. Mikkel Damsgaards scoring direkte på frispark i EM-semifinalen mod England på Wembley er et af de 10 mål, der er nomineret til slutrundens bedste, skriver Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, på sin hjemmeside. Det danske stjerneskud skal blandt andet konkurrere med Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne og de to italienske europamestre Lorenzo Insigne og Federico Chiesa. De 10 mål er udvalgt af en komité, der blandt andet bestod af Peter Rudbæk, Fabio Capello og Robbie Keane. Se de 10 nominerede mål her (eksternt link).

Tennis. Holger Rune kan se frem til at møde den topseedede nordmand Casper Ruud ved Swedish Open i Båstad. Tirsdag eftermiddag leverede den 18-årige dansker et stærkt comeback i 1. runde-kampen mod 31-årige Radu Albot fra Moldova, da han vandt 4-6, 6-3, 6-0. Efter en tøvende start vendte Rune slaget i anden halvleg med et energisk offensiv. Den får han også hårdt brug i 2. runde mod Ruud.

Fodbold. New York City FC har ansat Morten Grahn som ny akademidirektør, skriver Ritzau. Grahn er blev headhuntet fra FC København, hvor han gennem de seneste ti år har haft forskellige roller - blandt andet U19-træner og senest hovedansvarlig for spillerudvikling.

Fodbold. Benfica har skrevet en fireårig kontrakt med Joao Mario, som klubben har købt hos italienske Inter. I sidste sæson var 28-årige Joao Mario med succes udlejet til Benficas rivaler Sporting CF, hvor midtbanespilleren også indledte sin seniorkarriere i 2012. Joao Mario har spillet 45 kampe for Portugals landshold.

Fodbold. Pierre-Emile Højbjerg er en del af turneringens hold ved EM. Det meddeler Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, på sin hjemmeside tirsdag formiddag. Den danske midtbanespiller er en del af en tremands-midtbane med spanske Pedri og italienske Jorginho. Italien har fem spillere med blandt de 11 udvalgte, der er sammensat af et ekspertpanel bestående af blandt andre tidligere topspillere og trænere. Holdet:

Gianluigi Donnarumma (Italien) – Kyle Walker (England), Leonardo Bonucci (Italien), Harry Maguire (England), Leonardo Spinazzola (Italien) – Pierre-Emile Højbjerg (Danmark), Jorginho (Italien), Pedri (Spanien) – Federico Chiesa (Italien), Romelu Lukaku (Belgien), Raheem Sterling (England)

Fodbold. FC Midtjylland har forstærket forsvaret med stopperen Juninho. Det oplyser FCM tirsdag på klubbens hjemmeside. Spillerens fulde navn er José Carlos Ferreira Junior, men han er kendt som Juninho. Han har fået en femårig aftale med midtjyderne. Juninho er noteret for 146 kampe i den bedste brasilianske fodboldrække. I forvejen råder FCM over brasilianerne Paulinho, Evander, Junior Brumado og Charles.

Tennis. Det bliver ikke til olympisk debut for Clara Tauson i denne omgang. Grundet en skade må Tauson melde fra til OL i Tokyo. Det oplyser Dansk Tennisforbund i en pressemeddelelse. Det er en rygskade, som har plaget Tauson siden Wimbledon, hvor hun røg ud i 1. runde. Tauson var i første omgang ikke kvalificeret til legene, men på grund af flere afbud blev der plads til danskeren.

Cykling. Den slovakiske stjernerytter Peter Sagan melder afbud til OL med en skade. Det oplyser Den Slovakiske Olympiske Komité tirsdag. Afbuddet skyldes en knæskade, som Sagan pådrog sig under Tour de France. Det skete allerede på 3. etape. Sagan var dog i stand til at fortsætte, men Bora-rytteren måtte på grund af betændelse udgå før starten på torsdagens 12. etape. Den 31-årige sprinter har tre gange vundet VM, og syv gange har han vundet den grønne pointtrøje i Touren. »Efter at have trukket sig fra Tour de France har Peter Sagan været igennem en knæoperation i Monaco. Betændelsen påvirkede ikke knæleddet, men operationen og de efterfølgende helbredsproblemer forhindrer Sagan i at rejse til Tokyo«, skriver den slovakiske OL-komité.

Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix Mark Cavendish kan kun vinde pointkonkurrencen (den grønne trøje), hvis han fuldfører Tour de France, og det kan godt blive et problem.

Cykling. Med seks etaper tilbage af Tour de France har Mark Cavendish efterhånden opbygget et komfortabelt forspring i kampen om løbets grønne pointtrøje. Det vil i givet fald være anden gang i karrieren, at han vinder pointkonkurrencen, men det kræver selvsagt, at han fuldfører løbet, og det kan vise sig at blive en lige så hård udfordring som at holde rivalerne bag sig. Og Pyrenæerne byder på flere udfordringer. »Jeg er nervøs for tidsgrænsen hver eneste dag«, siger Mark Cavendish ifølge Ritzau. Han håber, de værste bjergetaper er overstået. »Det betyder ikke, at det er let. Der en forestilling om, at gruppettoen bare triller i mål, mens folk griner og joker med hinanden. Men det er ubarmhjertigt, og jeg er heldig, jeg har haft folk, der er blevet hos mig. Det er i de senere år blevet langt mere videnskabeligt, hvor man kan regne ret præcist ud, hvor meget kraft, man skal bruge for at nå i mål til tiden. På den måde kan man gå lidt ind i sig selv. Men man er stadig på hele dagen«, siger Mark Cavendish.

Fodbold. Hobro har forstærket truppen yderligere frem mod den kommende sæson i 1. division. Hobro har tirsdag hentet den centrale midtbanespiller Sebastian Avanzini, der har fået en treårig kontrakt. Han kommer til Hobro på en fri transfer efter senest at have spillet for Hvidovre. Avanzini havde første træning med sine nye holdkammerater tirsdag.

Ishockey. Esbjerg Energy har hentet den 31-årige canadier Kale Kerbashian til truppen forud for den kommende sæson. Det skriver klubben på sin hjemmeside tirsdag.

Fodbold. Vejle siger farvel til stopperen Matthew Briggs efter en enkelt sæson. Det skriver klubben på sin hjemmeside tirsdag. 30-årige Briggs har ikke været en del af Vejles sommeropstart og nåede kun fem kampe i den røde trøje. Vejle og Briggs er blevet enige om at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Vejle åbner sæsonen hjemme mod Randers FC søndag eftermiddag.

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix Sha'Carri Richardson skal tirsdag aften prøve kræfter med den løbende jamaicanske legende Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Atletik. Ved tirsdag aftens Diamond League-stævne i Gateshead skal Sara Slott Petersen deltage på sin favoritdisciplin 400 meter hæk, mens Andreas Lindgreen (1.500 m) og Ole Hesselbjerg (3.000 m forh.) også stiller til start. Aftenens højdepunkt, måske i mere end én forstand, bliver mændenes stangspringskonkurrence, hvor den unge svenske verdensrekordholder Armand Duplantis duellerer med bl.a. USA’s Sam Kendricks. På kvindernes 100 m kan man opleve et møde mellem Jamaicas store profil Shelly-Ann Fraser-Pryce og amerikanske Sha’Carri Richardson, der er udelukket fra den amerikanske OL-trup pga. en positiv cannabistest.

Tennis. 18-årige Holger Rune (nr. 211) skal tirsdag, først på eftermiddagen, spille sin 1. runde-kamp ved Nordea Open i Båstad, hvor modstanderen er 31-årige Radu Albot (nr. 91) fra Moldova. Danskeren har fået wildcard til turneringen, der har norske Casper Ruud som topseedet og deltagelse af en række fremragende grusbanespecialister, bl.a. fra Italien. Lykkes det Holger Rune at vinde, skal han i 2. runde møde netop Casper Ruud.

Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix Her ses den amerikanske stjerne Kevin Durant i aktion over for Australiens Patty Mills under testkampen i Las Vegas.

Her ses den amerikanske stjerne Kevin Durant i aktion over for Australiens Patty Mills under testkampen i Las Vegas. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Basketball. USA plejer at være ret så dominerende, i hvert fald når holdet stiller op med de største NBA-stjerner. Men op til OL i Tokyo har USA tabt to testkampe – senest blev det 83-91 mod Australien i Las Vegas natten til tirsdag dansk tid. Nederlaget kommer, efter at USA natten til søndag tabte 87-90 til Nigeria i en anden testkamp forud for OL. »Jeg synes, vi var bedre end mod Nigeria. Vi har ikke været så meget sammen, så der er mange ting, der skal blive bedre«, siger Gregg Popovich, USA’s landstræner. De overraskende resultater kommer også i kølvandet på USA’s skuffende syvendeplads ved VM i 2019, så der er tvivl om holdets styrke lige nu.