FCM-fan: Alt for mange af spillerne havde den attitude, at de med mesterskabet og Champions League havde opnået, hvad de skulle i FCM

Op til midtjysk deltagelse i Champions League-gruppespillet var Rasmus Ankersens bog om præstationsledelse og »sult i paradis« aktuel. FC Midtjylland var på toppen af sin succes rent historisk, så det store spørgsmål var nu, om klubben kunne bevare bestyrelsesformandens sult eller var lidt for tilfreds oven på de flotte resultater?

Gruppespillet var en succes! Holdet præsterede over forventning og havde vel ret beset fortjent mere end de to point, det blev til mod tre af de større sværvægtere i europæisk fodbold.

#Superfan Michael Løve Født 1980, bosiddende i Aalborg med kone og tre børn, fan af FC Midtjylland fan siden 1999. @micloewe på Twitter.





Meget af succesen kunne dengang tilskrives kontinuitet i truppen, hvor det op til sæsonen var lykkedes at bibeholde en historisk stærk trup og tilmed tilføje en i Superliga-regi kæmpeprofil i Pione Sisto. Bedriften blev gentaget i vinterens stendøde transfermarked oven på covid-19 ved at holde truppen intakt og tilføje Jonas Løssl. Det skabte en midtjysk forventning om et hold, som i foråret ville præstere på et niveau, man ikke tidligere havde oplevet.

Brøndby vandt fortjent

Sådan gik det langtfra – og Brøndby IF vandt fortjent mesterskabet! Jeg havde ellers FC Midtjylland som mesterskabsfavorit helt hen til et kvarter før tid på Aarhus Stadion i runde 31, da Michael Uhre scorede Brøndbys sejrsmål mod AGF.

Vi havde de bedste spillere i FC Midtjylland, mens FC København spillede under niveau, så mesterskabet lå lige til højrebenet. Med 2 point op til Brøndby før mesterskabsspillet ville et pointsnit på 1,70 for de sidste 10 kampe have været nok til endnu et mesterskab, men det endte med kritisable 1,60.

Hvordan kunne det så gå så galt?

Buddet herfra skal være, at den sportslige fordel af kontinuitet i truppen forud for Champions League blev det stik modsatte i forårets mesterskabsspil. Alt for mange af spillerne havde den attitude, at de med mesterskabet og Champions League-gruppespil havde opnået, hvad de skulle i FCM.

Metaltræthed i truppen

Snakken om metaltræthed og manglende motivation begyndte at sive fra spillertruppen via altid ærlige Alexander Scholz. Selv om Brian Priske selvsagt hurtigt var ude og afvise den påstand, var det tydeligt for enhver, at der i hvert fald manglede et eller andet.

Jeg tror, at rigtig mange midtjyske fans hen over foråret – trods en historisk højt profileret startelleveren – savnede spillertyper som Marc Dal Hende, Janus Drachmann og Tim Sparv. Alle tre spillere som en til en ville være en individuel svækkelse, men udefra set præcis det, som holdet syntes at mangle i alt for mange kampe, da mesterskabet skulle afgøres.

Hvis nogen var i tvivl om, at det nu også var evalueringen på ledelsesgangen, skulle de bare vente til mandag 31. maj. At altid rolige og afbalancerede Brian Priske blev solgt til belgisk fodbold var ikke i sig selv en kæmpe overraskelse, da han ikke selv havde lagt skjul på sine ambitioner om et udenlandsk skifte.

Men at erstatningen blev fundet i ligaens vel nok diametrale modsætning i form af flamboyante, altid højtråbende Bo Henriksen, var alligevel en af de nyheder, som de færreste havde set komme. Det var helt ærligt absolut ikke den trænerprofil, jeg havde ønsket eller forventet, i bestræbelserne på fortsat at lægge på i det midtjyske, hvor ambitionsniveauet aldrig står stille.

En højtråbende brøleabe

Hånden på hjertet, så har jeg – ligesom vel det meste af Fodbolddanmark – nok et lidt fortegnet og måske ikke helt retfærdigt billede af Bo Henriksen som træner. En lidt for primitiv spillestil med mange spilstop og lange indkast krydret med en højtråbende brøleabe – et udtryk, Bo Henriksen selv brugte i forbindelse med sin præsentation – er nok mit indtryk af ham.

Nuvel, elitefodbold handler om resultater. Lægger man fodboldsnobberiet til side, har han som træner alle steder leveret og præsteret resultater over det forventede i forhold til de budgetter, han har haft til rådighed. Ingen kan sætte spørgsmål ved Bo Henriksens evner til gejst og motivation, så jeg kan godt se tankerne bag valget på den korte bane.

Foto: Claus Bonnerup/Claus Bonnerup Både Pione Sisto og Rasmus Ankersen har bidraget til, at det er alt andet end kedeligt at følge FC Midtjylland.

Jeg er dog spændt på, om den nye træner har den profil, der formår at sætte sig igennem hos egoer som Evander, Kaba og Sisto, ligesom jeg også tillader mig at være tvivlende over for, om hans profil på lang sigt er den rigtige i forhold til de store ambitioner om gøre FCM til det nye dynasti i dansk fodbold.

Når alt dette er sagt, er der ikke truffet mange forkerte midtjyske beslutninger de seneste mange sæsoner, selv om folk har tænkt deres, da Glen Riddersholm, Kenneth Andersen, Jess Thorup og Brian Priske blev præsenteret. Jeg vælger at stole på, at Bo Henriksen er meget mere end en god ide til en julefrokost og en belønning for det mesterskab, han var med til at sikre i 2018, som Claus Steinlein ellers på vanlig kæk vis udtalte i forbindelse med præsentationen.

Milliardærens indtog

Da FC Midtjylland i 2014 fik bronze efter at have indtaget rollen som mesterskabsfavorit langt ind i foråret, præsenterede klubben Matthew Benham som investor. Da ’bedriften’ blev gentaget med sølv i forgangne sæson, er Anders Holck Poulsen præsenteret som manden bag en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 125 millioner kroner, hvilket vel ikke er meget mere end et greb i lommen for Danmarks rigeste med en formue på omkring 70 milliarder.

Aftalen er lidt af et holdkæftbolsje til dem, som har påstået, at Matthew Benham som udenlandsk investor ikke for alvor er interesseret i FC Midtjylland på længere sigt. De 125 tilførte millioner er køb af nye aktier, som den engelske klubejer har accepteret at udvande værdien af sine aktier med i stedet for at sælge ud af sine og cashe ind. Det er et stærkt og betryggende signal fra klubbens ejer oven på hjerteklubben Brentfords oprykning til Premier League.

Det er til at forstå, hvis den positive arrogance i København på kort sigt har lidt et knæk, for Anders Holck Poulsen er ikke kendt for at gøre noget halvt. Med en mand som ham i ejerkredsen hos FC Midtjylland, er der potentiale til det næste store angreb på magtbalancen i dansk fodbold, som vel i forvejen er sjældent udfordret.

Det må aldrig blive kedeligt

Præsentationen af den nye investor blev fulgt op af den længe ventede og nærmest sagnomspundne vision 2029, der nu i stedet er blevet en vision 2025.

FC Midtjylland som top-50-klub i europæisk fodbold

10.000 tilskuere i gennemsnit på hjemmebane

100 mio. kr. i årlig kommerciel omsætning

Visionens målsætningerne blev underbygget med videoillustrationer af en nybygget sponsorlounge, et nyt fanområde samt planer om etablering af et splinternyt sportscenter i Ikast, som fremover skal samle og rumme alle aktiviteter.

Oven på præsentationen af visionen har der været usædvanlig stille på de sociale medier, hvor der gennem tiderne ellers har været smilet ret overbærende ad de store sportslige målsætninger i FC Midtjylland. Det tolker jeg som et skulderklap af de større til ledelsens arbejde siden Matthew Benhams indtog i 2015.

Der snakkes ikke længere om varm Rasmus Ankersen-luft. Specielt et af citaterne fra direktøren har i hvert fald i flere omgang vist sig at holde stik: »Det må aldrig blive kedeligt at holde med FC Midtjylland«.

Lad os håbe, det bliver helt magisk!