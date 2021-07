Niels Frederiksen: Vi kommer aldrig til at stille os ned og forsvare vores eget felt. Sådan gør vi ikke i Brøndby

Temperaturen er lige under de 30 grader på denne trykkende torsdag, men inde på træningsbanen brager Brøndby-spillerne stadig igennem som optakt til sæsonåbningen af Superligaen.

Rundt omkring dem bliver der både bygget nyt til klubhuset og en større tribune med tag til opvisningsbanen, men det er amatørklubben, der står for det. Det handler ikke om at investere de mange millioner kroner, der er kommet i de professionelles klubkasse efter det første mesterskab i 16 år, kvalifikationen til et lukrativt europæisk gruppespil og salget af den offensive profil Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt for godt 50 millioner kroner.