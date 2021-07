Danmarks verdensmestre slår Frankrig i test før titelforsvaret ved OL

Håndbold. De danske verdensmestre lader til at være godt rustet forud for OL i Tokyo, hvor håndboldherrerne stiller op som forsvarende mestre. I en testkamp tre dage før den første OL-kamp vandt Nikolaj Jacobsens tropper med 33-28 over Frankrig efter 16-13 ved pausen, oplyser Dansk Håndbold Forbund. Med undtagelse af playmakeren Morten Olsen fik alle mand i den danske trup spilletid.

Olympisk. 35-årige Marta Vieira da Silva scorede onsdag for femte OL i træk for Brasilien i den olympiske fodboldturnering og blev dermed den første spiller til at være på pletten ved fem OL på stribe. Brasilien åbnede OL i Tokyo med en sejr på 5-0 mod Kina. Marta var på pletten til 1-0 og 3-0, inden kineserne kollapsede helt i det sidste kvarter. Marta var ikke ene om at sætte en OL-rekord på kvindernes første spilledag. Holdkammeraten Formiga var som 43-årig på banen for 7. OL i træk.

Olympisk. Også de hollandske fodboldkvinder havde en rekorddag ved OL. Vivianne Miedema scorede fire gange i 10-3-sejren mod Zambia og tangerede dermed tyske Birgit Prinz’ rekord for flest mål i en gang. Storsejren var tillige OL-historiens mest målrige kvindekamp.

Foto: Asano Ikko/Ritzau Scanpix

Olympisk. De kvindelige fodboldspillere fra Storbritannien og Chile var de første ved legene i Tokyo til at knæle for at støtte kampen mod racisme. Senere på dagen gjorde spillerne fra USA og Sverige det samme, inden de gik til en kamp, der fik et usædvanligt resultat. USA’s regerende verdensmestre blev i den grad sat på plads af svenskerne, der sejrede 3-0. Det var USA’s første nederlag i mere end to år og det største siden et 0-3-møde med Frankrig i 2017.

Foto: Yoshikazu Tsuno/Ritzau Scanpix

Olympisk. Danmarks regerende olympiske mestre i håndbold finpudsede formen før lørdagens indledning på titelforsvaret med en sejr på 33-28 (16-13) over Frankrig. Med undtagelse af playmakeren Morten Olsen fik alle mand i den danske trup spilletid. Danmark indleder gruppespillet ved OL mod værtsnationen Japan lørdag kl. 14.30.

Svømning. Tre danskere bassin-atleter - Marina Heller Hansen, Amalie Søby Mortensen og Maj Howardsen – troede de skulle med til OL med 4x200 meter-holdkappen, men Dansk Svømmeunion og Det Internationale Svømmeforbund (Fina) havde ikke styr på udtagelseskriterierne. Det får nu de tre svømmere til at rette kritik mod svømmeunionen, skriver TV 2. »Vi er både vrede og frustrerede over situationen. Men mest af alt er vi virkelig kede af den måde, vi er blevet behandlet på, fordi vi mener, at situationen kunne have været undgået«, skriver trioen i en mail til TV 2. Merethe Riisager, direktør i Dansk Svømmeunion, giver coronapandemien skylden for pinlighederne, som også polske svømmere har været udsat for: Seks er sendt hjem fra OL, fordi de ikke havde kvalificeret sig.

Corona. Yderligere fire OL-atleter fra Holland, Chile, Storbritannien og Tjekkiet har afleveret positive coronaprøver og går dermed glip af legene i Tokyo, som officielt bliver skudt i gang fredag. Den britiske skytte Amber Hill, der var medaljekandidat i kvindernes skeet, nåede ikke til Tokyo, før hun blev konstateret smittet. » Efter fem års træning og forberedelse er jeg fuldstændig knust over at kunne meddele, at jeg i går aftes afleverede en positiv coronatest, hvilket betyder, at jeg er blevet nødt til at trække mig fra Storbritanniens hold«, meddeler Hill. Det samlede antal coronasager ved OL nærmer sig nu 100.

Fodbold. Med en 2-0-sejr over Honduras sikrede Qatars gæstemandskab sig gruppesejren i Gold Cups indledende gruppe D. Kvartfinalerne om det nord-og mellemamerikanske mesterskab ser dermed således ud: Qatar-El Salvador, Mexico-Honduras, Costa Rica-Canada og USA-Jamaica. Kampene spilles lørdag og søndag i Arizona og Texas, USA.

Olympisk. Jo, den er god nok. Legene i Tokyo er indledt natten til onsdag med kampe i kvindernes softballturnering, hvor Japan vandt 8-1 over Australien. Det var dog noget helt andet, der stjal opmærksomheden inden kampen på det tilskuerløse stadion, skriver Ritzau. En behåret tilskuer i form af en bjørn forsøgte nemlig at snige sig ind på stadion trods de skrappe coronarestriktioner, hvilket satte gang i en vild jagt, så softballkampen kunne afvikles som planlagt. »En vagt fandt en bjørn inde på Azuma Sports Park i de tidlige morgentimer«, siger en talsmand for politiet i Fukushima og tilføjer, at politiet ledte forgæves ledte efter den op til 200 kilo tunge asiatiske kravebjørn. Kravebjørne er et normalt syn over hele Japan, og de sætter jævnligt gang i vilde jagter, når de forvilder sig ind i byer, hvor de før har angrebet og dræbt mennesker.

Olympisk. Den australske by Brisbane bliver vært for sommer-OL i 2032. Det har medlemmerne af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) formelt besluttet onsdag. Allerede 10. juni blev Brisbane officielt indstillet til værtskabet på bekostning af blandt andre Mumbai i Indien, Jakarta i Indonesien, Doha i Qatar, Madrid i Spanien og det tyske Ruhr-distrikt. Det bliver anden gang i dette årtusinde, at en australsk by skal være vært ved OL. I 2000 var Sydney vært for sommer-OL. Før det skal man skrue tiden tilbage til 1956 for at finde en australsk vært. Dengang blev sommerlegene afholdt i Melbourne.

Olympisk. Blot fire dage før Norge åbner sin første olympiske deltagelse for et herrelandshold i 49 år er bagspilleren Gøran Johannesen rejst skadet hjem. Flensburg-spilleren har i de senere succesfulde år under landstræner Christian Berge været en absolut nøglespiller, så hans fravær bliver et alvorligt savn for nordmændene. Elverums Simen Holand Pettersen er eneste bagspiller blandt reserverne, så han ser ud til at blive skiftet ind som afløser for Johannesen.

Fodbold. FC Midtjylland fightede sig til 1-1 på udebane mod Celtic i Champions League-kvalifikationen og har nu gode forudsætninger for at kunne spille sig videre. Det siger træner Bo Henriksen efter en stærk defensiv præstation. »Vi får et rigtig fint udgangspunkt. Efter det røde kort forsvarer vi os rigtig godt ti mod ti. Det er måske det, jeg er allermest stolt over. At vi på en svær udebane i Europa får et kryds og forsvarer så godt til sidst«, siger den nye FCM-træner. Der er returkamp om en uge. Hvis FCM overkommer Celtic, venter enten Galatasaray eller PSV Eindhoven i næste kvalifikationsrunde. Ryger midtjyderne ud til skotterne, venter Jablonec i tredje kvalifikationsrunde til Europa League.

Fodbold. Casper Højer Nielsen spillede 90 minutter for Sparta Prag i udekampen i Champions League-kvalifikationen mod Rapid Wien, men kunne ikke forhindre et nederlag på 1-2.

Basketball. Den græske superstjerne Giannis Antetokounmpo scorede 50 point, da Milwaukee Bucks besejrede Phoenix Suns 105-98 i NBA-finaleserien natten til onsdag og dermed sikrede sig den første titel i den nordamerikanske liga i 50 år. Med sejren vandt Bucks finaleserien 4-2 i kampe. Giannis Antetokounmpo er den blot syvende spiller i NBA’s historie til at lave 50 point i en finalekamp, og den 26-årige græker blev da også kåret til finaleseriens bedste spiller - den såkaldte MVP. »Jeg vil gerne takke Milwaukee for at tro på mig. Jeg vil gerne takke mine holdkammerater for at give den gas med mig. Jeg er taknemmelig for, at jeg var i stand til at gøre det færdigt«, siger Antetokounmpo ifølge Ritzau.

Fodbold. Den engelske Premier League-klub Arsenal har aflyst holdets planlagte træningslejr i USA, efter at flere i klubben er blevet testet positive for coronavirus.

Fodbold. Den 34-årige bosniske målmand Asmir Begovic skifter Bournemouth og den næstbedste række ud med Everton fra den engelske Premier League.