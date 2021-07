Manchester United sikrer sig fransk forsvarsstjerne hos Real Madrid

Fodbold. Manchester United meddeler tirsdag aften på sin hjemmeside, at den er blevet enig med Real Madrid om at købe den spanske klubs forsvarspiller Raphaël Varane. Han skal først bestå et lægetjek og have aftalt sine personlige betingelser, lyder det i meddelelsen. 28-årige Raphaël Varane har siden 2011 været tilknyttet Real Madrid, hvor han har fejret store triumfer. Han har blandt andet vundet tre spanske mesterskaber og fire Champions League-titler med den spanske storklub, der også har sagt farvel til Sergio Ramos i midterforsvaret. Varane blev desuden verdensmester med Frankrig i 2018.

Fodbold. Celtics defensiv kan forvente hård modstand, når klubben onsdag aften skal op imod FC Midtjylland i Champions League-kvalifikationens anden runde. Midtjyderne, som fik 1-1 med hjem fra Glasgow i den første kamp, har således noteret sig, at det er unge spillere, der skal udgøre forsvaret hos skotterne. Det kan betyde, at den danske klub kan komme til flere chancer end i den første kamp, hvor det kneb gevaldigt med at skabe brugbare muligheder.