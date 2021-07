Holger Rune taber højdramatisk kamp

Tennis. Så gik den ikke længere for Holger Rune i ATP-turneringen i Kitzbühel. Den unge dansker blev sendt ud efter en højdramatisk kamp i anden runde. I sidste ende blev det franske Arthus Rinderknech, der løb med sejren med sætcifrene 6-4, 3-6, 7-6 (7-4).

Fodbold. Den schweiziske landstræner Vladimir Petkovic skal være træner for den franske Ligue 1-klub Bordeaux. Den 57-årige træner leverede et flot resultat med landsholdet, som han guidede i kvartfinalen. Petkovic har været landstræner siden sommeren 2014 og nåede at have titlen i 78 landskampe.

Fodbold. Forsvarsspilleren Kasper Pedersen rykker til norske Stabæk, efter ophævelsen af sin kontrakt i Esbjerg. Tirsdag fortalte han i Ekstra Bladet om sine oplevelser med Esbjergs nye træner Peter Hyballas, der ifølge Kasper Pedersen har skabt dårlig stemning siden sin ankomst.

Fodbold. Viktor Fischer er ikke en af de 23 spillere, som FC København har udtaget til den europæiske kamp mod Torpedo-BelAz Zhodino i Conference League-kamp, som spilles torsdag.

Ishockey. Alexander Ovechkin fortsætter hos Washington Capitals, hvor han netop har forlænget sin kontrakt frem til udgangen af 2025/2026-sæsonen. Det var tilbage i 2004, at den russiske spiller blev valgt af Washington Capitals som den første spiller overhovedet i NHL-draften og med 730 mål ligger han på sjettepladsen over spillere med flest scoringer i NHL nogensinde. I klubben spiller han desuden danske Lars Eller som holdkammerat.

Fodbold. Randers henter forstærkning til defensiven i form af 23-årige Joel Kabongo, som de har fisket fra Brøndby. Den nu tidligere Brøndby-spiller har fået en treårig aftale med Randers, og sportsdirektør Søren Pedersen er særdeles glad over tilgangen: »Joel passer perfekt ind i Randers FC-DNA’et. Han er en dygtig fodboldspiller, som arbejder stenhårdt. Joel har i min optik et stort og uforløst potentiale, som vi håber at kunne udfolde her i Randers«, siger Søren Pedersen.