Brøndby køber stærk profil hos superligarival Randers FC

Fodbold. Det bliver danmarksmesteren Brøndby IF, der i fremtiden får glæde af offensivspilleren Mathias Greve, som det seneste halvandet år har spillet for Randers FC med stor succes. Onsdag aften meddeler Brøndby, at klubben har købt Mathias Greve og udstyret ham med en fireårig kontrakt. Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, er glad for at kunne give cheftræner Niels Frederiksen et nyt offensivt kort efter salget af Jesper Lindstrøm tidligere på sommeren. Greve kan både spille på kanten og som offensiv midtbanespiller. »Mathias har jo udviklet sig til at være en superligaprofil i sin tid i Randers FC, hvor han bare er blevet stærkere og stærkere og har været en væsentlig del af den offensiv, der har voldt så mange hold problemer i sidste sæson. Nu kommer han med power og sin intense måde at spille på og skal bidrage i Brøndby. Sidste sæson var han involveret i et mål med enten assist eller scoring i lige godt hver tredje kamp. Det er en stærk statistik som midtbanespiller«, siger fodbolddirektøren. 26-årige Greve har spillet 181 superligakampe. Størstedelen har han spillet for OB.

Cykling. Som den eneste dansker er 24-årige Mathias Norsgaard Jørgensen (Movistar) til start i den 82. udgave af Portugal Rundt, og han slap fint fra premieren på den 5,4 km lange prolog i Lissabon. Den tempostærke Norsgaard blev nr. 5 slået med 16 sekunder af portugiseren Rafael Reis fra 3. divisionsmandskabet Efapel, der sejrede 10 sekunder foran landsmanden og holdkammeraten Mauricio Moreira. Det var tredje gang efter 2016 og 2018, at Rafael Reis formåede at slå til på den indledende enkeltstart i hjemlandets rundtur.