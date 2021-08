Brentford debuterer i Premier League med danskermål og sejr over Arsenal

Fodbold. På Premier Leagues mindste stadion fik Brentford en forrygende start på sæsonen med en 2-0-sejr over Arsenal. Christian Nørgaard var som den eneste dansker af Brentford mange danskere på banen fra start, og efter 22 minutter scorede spanieren Sergi Canos klubbens første mål i Premier League. Arsenal lagde pres på oprykkerne efter pausen, men så kastede indskiftede Mads Bech Sørensen et langt indkast ind over, hvor bolden fik lov at hoppe i målfeltet, inden Christian Nørgaard kom øverst og pandede den over stregen. Brentfords danske manager, Thomas Frank, indskiftede også 20-årige Mads Bidstrup, der fik de sidste instruktioner af assistenttræneren Brian Riemer, så han kunne være med til at sikre oprykkernes sejr over Arsenal, der har spillet i den bedste engelske række uafbrudt siden 1914.

Fodbold. Jannik Vestergaard bliver holdkammerat med Kasper Schmeichel i Leicester City. Klubben bekræfter på Twitter, at den hat skrevet kontrakt med den 29-årige danske forsvarsspiller, der de seneste tre år har spillet 79 kampe og scoret 4 mål for Southampton efter sit skifte fra Borussia Mönchengladbach. »Det er en speciel klub, der har gjort det godt gennem flere år, og projektet er meget, meget spændende«, siger Jannik Vestergaard til Leicesters hjemmeside. Jannik Vestergaard bliver den fjerde dansker i klubben efter Tommy Christensen (1985), Jacob Laursen (2002) og Kasper Schmeichel (siden 2011).