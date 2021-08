Malmö FF med alle danskerne er tættere på Champions League

Fodbold. Med en 2-0-sejr hjemme over de bulgarske mestre, Ludogorets, tager Malmö FF til returkampen i næste uge med et godt udgangspunkt for at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League. Cheftræner Jon Dahl Tomasson gav fuld spilletid til sine tre kampklare danskere, Lasse Nielsen, Søren Rieks og anfører Anders Christiansen, og sidstnævnte var involveret i 2-0-scoringen, da hans flugter på mål blev halvklaret af Ludogorets-målmanden Kristijan Kahlina, men riposten blev sparket i nettet af den nordmanden Jo Inge Berget. Malmö FF’s fjerde danske spiller, Jonas Knudsen, er ukampdygtig resten af året med en knæskade.

Benfica vandt 2-1 over PSV Eindhoven og så tilkæmpede Young Boys sig en 3-2-sejr over Ferencvaros trods en udvisning af Silvan Hefti, der efter 25 minutter ved stillingen 1-1 begik et straffespark, som Ferencvaros brændte, hvor efter Young Boys med 10 spillere scorede to gange.

Basketball. Danmark tabte også den fjerde og sidste kamp i mændenes indledende VM-kvalifikationspulje. I Podgorica vandt Montenegro 79-69 og fortsætter sammen med Island i kvalifikationsturneringen.

Fodbold. Med amerikaneren Liam Jordan som matchvinder i den forlængede spilletid vandt Helsingør 2-1 over HB Køge i pokalturneringens anden runde. Modstanderen i tredje runde er københavnserieklubben Skjold.

Fodbold. Efter udlejningen fra Premier League-oprykkeren Watford scorede Philip Zinckernagel sit første mål for Nottingham Forest, da han udlignede til 1-1 mod Blackburn, der dog vandt 2-1.

Fodbold. Juventus har sikret sig midtbanespilleren Manuel Locatelli, der med to mål bidrog til Italiens triumf ved sommerens EM-slutrunde. Juventus lejer i første omgang 23-årige Locatelli fra Sassuolo for de kommende to sæsoner, inden den nu detroniserede italienske mesterklub har en forkøbsret til spilleren, der har en fortid i AC Milan.Juventus har i denne uge også hentet den 19-årige offensivspiller Kaio Jorge fra brasilianske Santos.

Fodbold. Lyngby vandt for femte gang i træk siden nedrykningen fra Superligaen, da Fremad Amager med 4-2 blev tilføjet det femte nederlag i træk i 1. division. Den tidligere FCK’er Danny Amankwaa bragte Hobro foran, men oprykkeren Jammerbugt fik 1-1 hjemme i Pandrup på en flot helflugter fra Frederik Høgh.

Alle resultater og stillingen i 1. division

Fodbold. Det bliver den 48-årige assistenttræner i Brøndby, Jesper Sørensen, der afløser spanske Albert Capellas som U21-landstræner. Jesper Sørensen overtager ansvaret for U21-holdet med det samme, men skal frem til nytår fortsat agere som Niels Frederiksens højre hånd i den danske mesterklub. »Jeg ser derfor meget frem til at skulle arbejde med de allerstørste talenter i Danmark i den periode af deres liv, hvor der tages nogle meget afgørende skridt på både det personlige og fodboldmæssige plan«, siger Jesper Sørensen, der i næste uge skal udtage sin første trup til en test mod Grækenland og en EM-kvalifikationskamp mod Kasakhstan.

Tennis. Holger Rune er videre til kvartfinalen i en challenger-turnering i Verona. Efter sent tirsdag at have besejret kroaten Matija Pecotic (nr. 347 på verdensranglisten) 6-2, 7-6 (7-3) slog den 4.-seedede Holger Rune (nr. 162) i dag brasilianeren Matheus Pucinelli de Almeida (nr. 343) med 6-2, 6-3. Modstanderen i kvartfinalen bliver vinderen af kampen mellem italieneren Riccardo Bonadio (nr. 268) og bosnieren Nerman Fatic (nr. 331).

Fodbold. Efter et 1-0-nederlag i Sverige til Kristianstad er Brøndby uden chancer for at kvalificere sig til kvindernes Champions League. Alice Nilsson blev matchvinder for Kristianstad, der sidste sæson sluttede på 3.-pladsen i Damallsvenskan.

Tennis. Sæsonen er på grund af en håndledsskade færdig for østrigeren Dominic Thiem, der således ikke kommer til at forsvare sin singletitle ved US Open. 27-årige Thiem blev skadet tidligere på sommeren, hvilket også kostede deltagelsen i Wimbledon.

Fodbold. FC København har skrevet en fireårig kontrakt med den 23-årige sydafrikanske wing Luther Singh, som kommer til hovedstaden fra SC Braga i Portugal. I sidste sæson var han udlejet til Pacos, som overraskende sluttede som nummer 5 i ligaen efter Braga og de tre giganter Sporting, Benfica og FC Porto. »Luther er en interessant spiller med et stort offensivt potentiale, hvor han med sin fart og evner en mod en kan være en afgørende spiller. Han kan spille på begge kanter og har en god afslutningsfod«, siger FCK-sportsdirektør Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

FCK ville gerne have haft Singh, der var til OL med Sydafrika og kender til Norden via to år i svenske GAIS, tidligere, men det trak ud med at få visum. Luther Singh siger, at FCK har et godt ry i Europa og som sydafrikaner kender han sine landsmænd Sibusiso Zuma og Elrio Van Heerdens meritter i FCK. »Selv om jeg havde muligheder både i Portugal, England og andre ligaer, så er FC København det rigtige valg for mig«.

Fodbold. Efter kun en enkelt sæson i italienske Serie A drager den 22-årige landsholdsangriber Caroline Møller videre til Real Madrid. Det bekræfter den spanske klub på Twitter. Møller havde ellers kontrakt med Inter frem til næste sommer.

Motorsport. Den tredobbelte speedwayverdensmester Nicki Pedersen har fået grønt lys til at køre videre, mens hans appelsag behandles hos en særlig instans under Danmarks Idrætsforbund. Nicki Pedersen blev i juli frataget licensen i fire måneder for truende og usportslig adfærd i en forbindelse med en ligamatch.

Fodbold. I en lang smøre på Instagram skælder Cristiano Ronaldo ud til højre og venstre. Særligt journalister med speciale i rygtestrøm og klubskifter får et rap over nallerne. Det sker, efter at Juventus-spilleren er blevet sat i forbindelse med et skifte til både Manchester City, Paris SG og Real Madrid.

»Jeg bryder min tavshed nu for at sige, at jeg ikke kan tillade, at folk bliver ved med at lege med mit navn«, skriver Ronaldo. »Ud over at det er respektløst over for mig som menneske og spiller, er måden, medierne dækker min fremtid på, respektløs over for alle de klubber, der er involveret i rygterne, ligesom det er over for deres stab og spillere«, lyder det endvidere fra portugiseren.

Motorsport. Speedwaykøreren Mikkel Michelsen har fået et wildcard til VM-grandprixet i Vojens 11. september. Den danske europamester er i kraft af sin EM-titel allerede kvalificeret til VM-serien i 2022.

Motorsport. Formel 1-grandprixet i Japan er aflyst grundet coronapandemien. Det er andet år i træk, at det bliver aflyst. Det skulle have været afviklet i midten af oktober.

Fodbold. Brentford-træner Thomas Frank har fået tilgang af en ny målmand. Alvaro Fernandez, der var med til at vinde OL-sølv med Spanien for nylig, er hentet på en etårig lejeaftale i Huesca.

Fodbold. Brøndbys træner Niels Frederiksen varsler en mere offensiv tilgang til returkampen mod Salzburg i Champions League-kvalifikationen på onsdag i næste uge. Efter nederlaget på 1-2 tirsdag aften i Østrig er Frederiksen fortrøstningsfuld , men der skal skabes mere fremadrettet i returkampen. »Hvis ma