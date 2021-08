Prisen for FCM's brasilianer kan ende på astronomiske 56 millioner kroner

Direkte sport i tv TV 2 12.15 Sejlsport: SailGP 15.50 Motorsport: Le Mans TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 8. etape 18.25 Tennis: Western&Southern Open (k) TV3+ 13.30 Fodbold: Liverpool-Burnley 18.00 Fodbold: OB-Brøndby TV3 Sport 13.00 Fodbold: Helsingør-Lyngby 15.30 Fodbold: Eint. Frankfurt-Augsburg 18.30 Fodbold: Leverkusen-M’gladbach 22.00 Atletik: Diamond League TV3 Max 10.15 Standardvogne: DTM 16.00 Fodbold: Crystal Palace-Brentford 18.30 Fodbold: Brighton-Watford 02.00 Motorsport: IndyCar Xee 15.30 Fodbold: Freiburg-Dortmund Eurosport 1 09.15 Motorsport: Le Mans 15.45 Motorsport: Le Mans 02.55 Motorsport: Le Mans Eurosport 2 12.45 Cykling: U23, Tour de l’Avenir 14.50 Cykling: Vuelta a España 21.00 Golf: The Northern Trust TV 2 Sport X 13.50 Motorsport: TCR 18.30 Fodbold: Inter-Genoa 22.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Barcelona 24.00 Fodbold: Columbus-Seattle Vis mere

Fodbold. FC Midtjylland gennemførte fredag et usædvanligt stort indkøb, hvis man måler ud fra de priser, som klubberne i Superligaen normalt køber spillere for. Det skete, da klubben købte brasilianeren Marrony af Atlético Mineiro. På sin hjemmeside har den brasilianske klub ifølge Ritzau således afsløret FC Midtjyllands pris på den 22-årige angriber, og den kan blive op til 56 millioner kroner. Nu og her betaler FCM godt 22 millioner kroner for Marrony, og næste sommer skal yderligere 11 millioner kroner af sted fra Danmark til Brasilien, skriver Atlético Mineiro. Derudover skal FCM betale 7,4 millioner kroner hver sommer i de kommende tre år, hvis Marrony får mindst 50 procent af spilletid i de respektive sæsoner. I alt giver det en pris på 7,5 millioner euro - eller lige knap 56 millioner kroner.

Fodbold. AC Milan har hentet højrebacken Alessandro Florenzi i Roma. Aftalen lyder på et års leje med en indbygget købsoption. 30-årige Florenzi var med til at vinde EM for Italien denne sommer.

Ishockey. Det danske kvindelandshold åbnede sin første VM-deltagelse i 29 år med et nederlag på 6-1 til Tjekkiet. Slutrunden i canadiske Calgary, der to gange er udskudt på grund af coronapanmdemien, har deltagelse af 10 hold, og heraf avancerer de 8 til kvartfinalerne. Natten til søndag spiller det danske hold mod Japan.

Fodbold. Vejle Boldklub har købt den 21-årige brasilianske venstreback Heron Crespo da Silva, der kommer til fra hjemlandets Goias EC.

Fodbold. Esbjerg er stadig uden sejr i 1. division efter at holdet tabte 2-1 til Hvidovre. Det var vestjydernes fjerde nederlag i denne sæson, hvor det er blevet til 2 point via to gange uafgjort.

Tennis. Holger Rune viser i øjeblikket storform ude i Europa. Fredag aften banede det danske talent sig for anden uge i træk vej til en finale i en challengerturnering. Det gik ud over spanieren Carlos Taberner, der er nummer 110 i verden, og som var førsteseedet ved ugens turnering i italienske Verona. I semifinalen vandt Holger Rune således overbevisende med 6-2, 6-1. Nu venter kroatiske Nino Serdarusic i finalen. Han er nummer 302 i verden, og dermed er Holger Rune på papiret favorit til at snuppe finalesejren.