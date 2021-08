Dubai forsøger at lyve sig til aktie i Axelsens guldmedalje

I jagten på at positionere sig som et internationalt sportsmekka, misbruger styret i Dubai det danske badmintonlandshold og Viktor Axelsens guldmedalje i et stort propaganda-stunt baseret på løgne.

I tre pressemeddelelser og adskillige opslag på sociale medier beretter det arabiske emirat, hvordan den danske ketsjerstjerne flittigt skulle have nydt godt af den totalitære stats prægtige sportsfaciliteter, mens han har forberedt sig til OL, hvor han vandt guld. Allerede dagen efter triumfen i Tokyo kom Dubai med en række påstande, så landet virkede til at have en pæn aktie i den olympiske sejr. Det skete både via regeringens officielle kanaler og det statsstyrede Dubai Sports Council.

»Det var en emotionel sejr for verdens nummer to (Axelsen, red.), der stadig græd, da han forlod banen. Men nu ser han frem til at vende tilbage til Dubai, hvor han har tilbragt størstedelen af de seneste to år med at træne op til OL«, lød det fra Dubai Sports Council allerede dagen efter danskerens suveræne finalesejr over Chen Long.