I en pressemeddelelse bryster Dubai sig af at have flere end 50 hold til at lave træningslejre i landet op til OL, blandt andet »the Denmark badminton team, led by their 2017 World Champion and current men’s world No. 2 Viktor Axelsen, was also camping in Dubai«.

Både Viktor Axelsen og Badminton Danmark afviser dog, at de har trænet i Dubai op til OL. Træningen op til OL er derimod foregået i Brøndby.