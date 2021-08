Derbydag: Engang var det et tilløbsstykke. Nu halter travsporten

Det er ganske vist. Matador er fiktion, men figuren Fernando Møghe, der kun eksisterer i omtale, er baseret på Roskilde-købmanden fra Algade, og denne Fernando med det rigtige efternavn Møller var en af dansk travsports pionerer. Når vi kender ham så godt, skyldes det tre ting:

At Lise Nørgaard og hendes søster kom på besøg hos enkefru Møghe (Møller) med julekurve efter Fernandos død i 1924.

At forfatteren Agnes Henningsen med børnene, Esther og den berømte kulturradikale Poul (PH), boede i en lejlighed på 1. sal i Købmandsgården omkring år 1900.

Og endelig, at Fernando var ’Fuglekonge i Roskilde’ år 1901, hvor han kom på ’skive’ med en af sine heste. Som kuriosum nævnes det efter sigende i Matador, at han var død af et slagtilfælde efter fugleskydning.

Fernando Møller var en meget initiativrig mand. Han var med i travsporten allerede fra starten på Lyngbyvejen, da man kørte der i en række år fra 1885, og han var med, da Charlottenlund-banen åbnede i 1891. Fra starten var han bedst kendt for hoppen Aalborg, en nordjysk hoppe med en far af orientalsk halvblod. Hun var købt fra Jylland som arbejdshest, men havde et naturligt anlæg for trav.

Roskilde tur-retur

»Hun var en livlig, fyrig og villig Hoppe med uopslidelig Energi. Hun var hvid af Lød, men Løden var svær at få Øje på, thi Hoppen gik for Kulvogn til Hverdag, og det var ordnet således, at den hver Travdag havde Læs fra Roskilde til København. Efter at have afleveret Læsset kørte Hoppen ud på Traverbanen, blev pudset af, gik Travløb og vandt Præmie, hvorefter Turen gik tilbage til Roskilde igen. Utroligt og dog sandt«.

Beskrivelsen er fra 1944 givet af travets daværende generalsekretær, Helge Marks-Jørgensen.

Hoppen Aalborg gik i avlen i en alder af 13 i 1893. Året efter fik hun med en russisk hingst afkommet Aida, der blev registreret som hest nr. 5 i den første danske travstambog. Hun blev nr. 4 i det første Dansk Traver Derby 1898. Men allerede nu var heste af ’tvivlsomme’ afstamninger uden chance mod de bedste, der var importeret fra travsportens moderland USA, eller var børn af disse importer. Disse heste var fra starten kommet retur til Europa, når Amerika-bådene efter to-tre ugers sejlads havde afleveret udvandrerne.

Da Liva Weel vandt derbyet

Det er ganske vist fiktion og i filmen ’Odds 777’, at Liva Weel vandt travderbyet i 1932 med hesten Robinson, men filmen og den djærve og populære danske filmstjerne gik lige i publikums hjerter. Faktisk var filmen stærkt medvirkende til, at kvinder nogle år senere fik lov til at køre væddeløb.

Foto: Pr Foto Filmen 'Odds 777' fra 1932 med Liva Weel i hovedrollen var stærkt medvirkende til kvinders adgang til at køre væddeløb.

Filmen 'Odds 777' fra 1932 med Liva Weel i hovedrollen var stærkt medvirkende til kvinders adgang til at køre væddeløb. Foto: Pr Foto

’Selvfølgelig’ var der protester. Travbanens champion, Nelis Johan Koster, markerede sig uheldigt ved at udtale, at »kvinder i travløb hørte hjemme på dyrskuer«. Underforstået: Det havde de hverken kræfter eller nerver til. Andre fremhævede dog forskellen i ’skønheden’ i modsætning til de ofte meget korpulente gamle mænd, der befolkede væddeløbene.

Det kan ses i dagens travløb, at spinkle og kompetente kvinder sagtens kan konkurrere på lige fod. I 1. løb starter en håndfuld unge kvinder, og i Amatør Elite Cup bliver det unge 19-årige talent Kamilla Plambech og rutinerede Heidi Vægter Lønborg blandt favoritterne.

Spise ude-hest

1930’erne var travsportens første guldalder. Liva Weel sang i ’Odds 777’ både ’Glemmer du’ og ’Gå med i Lunden’, og det var der titusinder, der gjorde. Charlottenlund Station havde i årtier været en af Klampenborgbanens meget travle, da skoven, dens beværtninger og kabareter godt kunne konkurrere med Dyrehavsbakken i en periode før og efter 1900. Og da Danmarks første S-tog kørte fra 1934, blev det propfyldt med travgæster om søndagen.

Foto: Tage Christensen Travderby på Charlottenlund Travbane i 1944. Aldrig før havde så mange overværet travderby på Charlottenlund Travbane: flere end 30.000 tilskuere var mødt frem. Og med over 600.000 kr. i totalisatoren blev endnu en rekord slået. Vinderen blev hesten Future med kusken Aage Kristoffersen.

Travderby på Charlottenlund Travbane i 1944. Aldrig før havde så mange overværet travderby på Charlottenlund Travbane: flere end 30.000 tilskuere var mødt frem. Og med over 600.000 kr. i totalisatoren blev endnu en rekord slået. Vinderen blev hesten Future med kusken Aage Kristoffersen. Foto: Tage Christensen

Men det var også dengang, København var befolket af arbejderklassen, som yndede at sætte en daler eller en tier på højkant på krikkerne. Og selvfølgelig skulle man også til derby, udtalt dengang som »dærby« – og ikke som nu til »derbiet«.

Man satte sparepengene på en hest, og vandt den til et højt odds, blev den tituleret ’min spise ude-hest´. Det skulle forstås sådan, at man nu var ’høj i hatten’, kunne tage en drosche/hyrevogn med en kæreste eller ven til en restaurant og byde på fin middag. Andre måtte lige se efter i ’pengepungen’, om de havde til billetten hjem.

Grædende kvinde fra Sovjet

Men dameløbene holdt trods ’skønheden’ midlertidigt op. De blev forbudt efter 1942, hvor en berømt derbyvinder brækkede benet og måtte aflives i et solostyrt, som den kvindelige kusk formentlig var helt uskyldig i.

Først i 1966, midt i perioden under den kolde krig, fik den 27-årige sovjetrussiske pige Maria Burdova lov til at komme på besøg og køre væddeløb i Lunden med sin amerikanskfødte (!) travstjerne Apex Hanover sammen med flere mandlige kolleger fra hippodromen i Moskva.

Det skete naturligvis på arbejdernes internationale kampdag, 1. maj, og under stor bevågenhed. Det gik rent i kludder, da der var sammenkørsel foran den russiske kvinde. Maria Burdova trak i land og standsede Apex Hanover brat op, hvorefter hun frustreret trak sig ud af feltet og lod hesten skridte forbi publikum som en demonstration af den uretfærdighed, hun følte. Hun græd åbenlyst og nærmest utrøsteligt efter løbet. Men vistnok for første og sidste gang i travhistorien tilbød et par kuske omløb med nogle trætte heste, der jo havde gennemført det planlagte løb.

Resultatet var forudsigeligt. Den russisk-amerikanske stjerne var nu helt overlegen under publikums jubel, den russiske statssekretær var tilfreds, og diplomatiet blev ’genoprettet’ – i hvert fald på travbanen – samtidig med, at den danske udenrigsminister Per Hækkerup og Berlins borgmester Willy Brandt holdt taler ved muren i Berlin om ønsket om fred i verden, mens man på den anden side af muren i Østberlin fejrede dagen ved at fremvise atomvåben, som beskrevet af Henrik V. Ringsted i Politiken dagen efter.

Burdovas besøg i Lunden gjorde, at kvinder en måned efter atter fik lov til at køre trav i Danmark. Jeg husker det, for jeg førte selv et felt an med en lille sød hest ved navn Cap i slutningen af juni 1966. I opløbssvinget måtte vi give fortabt, da to ’koldblodige’ kvinder susede forbi og besejrede ikke færre end 19 mænd med klar margin! Det var overbevisende.

Tarok – også på film

Det er ganske vist, at Tarok var Danmarks gennem tiderne bedste travhest – og det blev også til en film i 2013 instrueret af Anne-Grethe Bjarup Riis.

Filmen fik noget brogede anmeldelser, men væddeløbsscenerne fra Taroks derby i 1976 og senere internationale storløb var gode og illustrative. Hesten, opdrættet og amatørtrænet af familien Laursen fra Skive, trænet af far Karl, kørt af søn Jørn, var med sin nærmest utrolige statistik på 111 sejre i 165 starter med til at sikre sporten et kæmpe publikum, stor bevågenhed i aviser og tv, og den var med til at skabe optimisme og grundlaget for at forlænge travsportens sidste guldalder.

Foto: Asger Sessingø Jørn og Ingelise Laursen med Tarok efter derbysejren i 1976. Hesten anses stadig for den bedste i dansk travhistorie, selv om avlen har forbedret hestene, så de i dag løber meget hurtigere.

Jørn og Ingelise Laursen med Tarok efter derbysejren i 1976. Hesten anses stadig for den bedste i dansk travhistorie, selv om avlen har forbedret hestene, så de i dag løber meget hurtigere. Foto: Asger Sessingø

Dansk trav havde i firserne og halvfemserne nået et relativt højt sportsligt niveau, men var reelt udkonkurreret af svensk travsport, der sammen med fransk og italiensk travsport var førende i Europa og nu i stand til at tage kampen op mod amerikanerne.